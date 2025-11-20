Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κλειστή λόγω τροχαίου η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού, παρά το Πεντάκωμο

Η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του δρόμου.

Κλειστή είναι γύρω στις 10.30 το πρωί, η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσός, παρά το Πεντάκωμο, λόγω οδικής σύγκρουσης δύο αυτοκινήτων.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.

ΤΡΟΧΑΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

