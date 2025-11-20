Το μήνυμα της ασφαλούς διαχείρισης των ζώων έστειλε σύσκεψη στο Δ. Ιεροκηπίας για το καταφύγιο

Ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα της τύχης του καταφυγίου ζώων στην Πάφο και των 1000 περίπου ζώων που βρίσκονται σ’ αυτό, πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Δήμος Ιεροκηπίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου του.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν τμήματα του Κράτους, πολιτικά κόμματα και φιλοζωικές οργανώσεις σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας Νίκο Παλιό, ο οποίος πρόσθεσε πως σκοπός τους, είναι η επόμενη ημέρα, δηλαδή η ασφαλή διαχείριση των ζώων μετά την λήψη απόφασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για την παρακοή του διατάγματος που υπάρχει από μέρους των διαχειριστών του καταφυγίου ζώων. Όπως ανέφερε ο κ. Παλιός, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, συμφωνήθηκε πως ο Δήμος Ιεροκηπίας θα πρέπει να υποβάλλει ένα σχετικό σχέδιο δράσης στο σύντομο μέλλον για την ασφαλή διαχείριση των ζώων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως με τις υπηρεσίες του Κράτους και την ίδια την Πολιτεία, η οποία , όπως είπε, θα πρέπει ουσιαστικά να επιχορηγήσει αυτό το Σχέδιο Δράσης για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Ο Δήμος Ιεροκηπίας συνέχισε ο Δήμαρχος, εκφράζει την ετοιμότητα του να φροντίσει για την ευημερία των ζώων και εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορούν να τα καταφέρουν τόσο σε συνεργασία με το Κράτος όσο και με τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος επέδειξε ενδιαφέρον. Εξάλλου στο πλαίσιο της σύσκεψης ο κ. Παλιός ανέφερε στους παρευρισκόμενους πως το πρόβλημα του καταφυγίου ζώων δεν είναι πρόβλημα του Δ. Ιεροκηπρίας αλλά ολόκληρης της Πολιτείας, προσθέτοντας πως πρόκειται για Παγκύπριο καταφύγιο στο οποίο το ίδιο το Κράτος έφερε κάποια ζώα για φιλοξενία. Απλά εξήγησε, το καταφύγιο ζώων τυγχάνει να βρίσκεται, στα σύνορα με τον Δ. Ιεροκηπίας. Εξέφρασε δε, την απορία του για την μη παρουσία εκπροσώπων του καταφυγίου ζώων εντός της σύσκεψης. Έστειλε επίσης το ξεκάθαρο μήνυμα, ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας δεν συζητά σε καμία περίπτωση την θανάτωση των ζώων. Είπε ακόμη πως η εξεύρεση χαλίτικης γης είναι λύση άλλα όχι άμεση λύση ενώ σχετικά με την παράταση περιόδου έξι μηνών είπε πως το θέμα θα το θέσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας.

Εξάλλου ο πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα Κυριάκος Κυριάκου ανέφερε « σήμερα αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ανακοινώθηκε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι υπάρχουν 856 ζώα για τα οποία το Κόμμα για τα Ζώα θα μελετήσει την λίστα και ανάλογα θα βρούμε χρηματοδότες, ούτως ώστε, να τα υιοθετήσουν ή να τα διαχειριστούν ή να πάνε σε άλλα καταφύγια». Πρόσθεσε ακόμη πως πρέπει να εξευρεθεί το κονδύλι και στην συνέχεια ταυτόχρονα θα υποβληθεί το θέμα της αίτησης για την δημιουργία περιφερειακού καταφυγίου με την συμμετοχή όλων των Δήμων. Έστειλε ακόμη το ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα ζώα δεν πρόκειται να πάθουν οτιδήποτε , θα γίνει σωστή διαχείριση με τον Δήμο, με την Αστυνομία και τους διαχειριστές ούτως ώστε τα ζώα αυτά σιγά – σιγά να μετακινηθούν. Θα πρέπει συνέχισε επίσης, να μπει φραγή από τον Δήμο και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να μην φιλοξενηθούν άλλα ζώα. Είπε ακόμη πως η μόνη παρανομία που έχει το υφιστάμενο καταφύγιο ζώων είναι η μη κατοχή πολεοδομικής άδειας.

Η προσπάθεια όλων επικεντρώνεται στο να γίνει κατορθωτή η διανομή των ζώων σε χώρους φιλοξενίας αρχίζοντας τουλάχιστον από τα παραγωγικά ζώα και να γίνουν και ενέργειες έτσι ώστε να δοθούν άλλα για μεταφορά ανέφερε ο Δήμος Κουγιούντας από το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Την ίδια ώρα όμως είπε, πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το θέμα το οποίο τέθηκε και φαίνεται ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας συμφωνεί να συμμετέχει το θέμα της δημιουργίας ενός σωστού στα ευρωπαϊκά πρότυπα καταφυγίου ζώων. Είπε ακόμη πως το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζει τις εξελίξεις και εξέφρασε την ικανοποίηση του που τα ζώα θα ευημερούν από τούδε και στο εξής. Είπε τέλος πως είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια ενώ αναμένουν το σχέδιο του Δημάρχου και το δημοτικού συμβουλίου του Δ. Ιεροκηπίας συμπλήρωσε. Όλοι πρέπει να βάλουν το λιθαράκι για την εξεύρεση λύσης, κατέληξε.

Ο Γιαννάκης Παπαζαχαρία Νομικός Σύμβουλος του Δ. Ιεροκηπίας ανέφερε πως υπάρχει διάταγμα από το 2020 για απομάκρυνση του καταφυγίου, λέγοντας πως η εταιρεία που διαχειρίζεται το καταφύγιο ζώων δεν τήρησε το δικαστικό διάταγμα. Πρόσθεσε επίσης πως σε περίπτωση καταδίκης η ποινή θα είναι αυστηρή. Ακολούθως ο κ. Παπαζαχαρία αναφέρθηκε και στα σφοδρά παράπονα που έχουν διατυπώσει περίοικοι για οχληρία ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα για προστασία των ζώων. Είπε ακόμη πως οι πολίτες πρέπει να έχουν απαίτηση να αρθεί η παρανομία αλλά και να προστατευτούν και τα ζώα.

Η Έλενα Γεωργίου Κτηνίατρος στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων που εκπροσώπησε το Γραφείο της Επιτρόπου, ανέφερε πως ο Δήμος Γεροσκήπου και νυν Δήμος Ιεροκηπίας είχε όλον τον χρόνο να συνεργαστεί από το 2016. Πρόσθεσε επίσης πως « θα πρέπει να εστιάσουμε όλοι μας στην εξεύρεση λύσης , ούτως ώστε, να μεταφερθούν τα ζώα με ασφάλεια», σημειώνοντας πως « σ’ αυτό θα πρέπει να εμπλακούν η κεντρική κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ταυτόχρονα ανέφερε ο Δήμος Ιεροκηπίας θα μπορούσε να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκμισθώσει σχετικό τεμάχιο. Πρόσθεσε επίσης μεταξύ άλλων πως επειδή στο καταφύγιο ζώων υπάρχουν και παραγωγικά ζώα θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός.

Η Όλγα Περικέντη Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός Πάφου στο πλαίσιο της σύσκεψη ανέφερε πως θα πρέπει να δοθεί χρόνος από το Υπουργείο Εσωτερικών για την φύλαξη των ζώων και όλα θα πρέπει να γίνουν βάση της Νομοθεσίας για τον Περί Ευημερίας Ζώων Νόμο. Ανακοίνωσε ακόμη πως σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες την προηγούμενη εβδομάδα στο καταφύγιο ζώων ( εντός) φιλοξενούνται 10 άλογα, 110 γαϊδούρια, 1 πόνυ. 11 κατσίκες. 1 ινδικό χοιρίδιο, 23 κουνέλια. 150 γάτες και περίπου 550 σκύλοι Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έχει ενώπιον του το τμήμα της για ρύπανση του εδάφους από την λειτουργία του καταφυγίου.

Τέλος εκπρόσωπος του ΕΟΑ Πάφου είπε πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου αφουγκράζεται την ευημερία των ζώων και πως ως ΕΟΑ εξέφρασε την ετοιμότητα να συμβάλουν στην επίλυση του θέματος. Σημειώνεται πως την ώρα που πραγματοποιήθηκη η ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Ιεροκηπίας έξω από το Δημοτικό μέγαρο συγκεντρώθηκαν εθελοντές του καταφυγίου.