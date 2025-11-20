Ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Σχεδιασμού Παιχνιδιών με Java σε Greenfoot από το Future Skills Hub και το Oracle Academy

Με τη συμμετοχή 22 ταλαντούχων μαθητών/τριών ηλικίας 12-14 ετών, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Δωρεάν Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Προγραμματισμού «Creating Java Programs & Games with Greenfoot», το οποίο διοργάνωσε το Future Skills Hub (FSH) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) σε συνεργασία με τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα Oracle Academy.

Το εντατικό πεντάωρο εργαστήρι, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία, παρείχε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα Java και να εφαρμόσουν την αλγοριθμική τους σκέψη για τη δημιουργία των δικών τους παιχνιδιών στο περιβάλλον Greenfoot.

Η ανταπόκριση των μαθητών και μαθητριών ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Διαπιστώθηκε ότι αρκετοί/ές συμμετέχοντες/ουσες διέθεταν έμφυτο ταλέντο στην αλγοριθμική σκέψη, καθώς εφάρμοσαν τις αποκτηθείσες γνώσεις με αξιοσημείωτη εφευρετικότητα. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επιστημόνων της Πληροφορικής.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον καθηγητή του εργαστηρίου, Δρ. Δημήτρη Κυριάκου. Η καθοριστική συμβολή και η μεθοδική καθοδήγησή του συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης και στην ανάδειξη του ταλέντου των νεαρών προγραμματιστών.

Το Oracle Academy εκπροσώπησε ο κ. Βασίλης Μόσχος, Consulting Database Lead , ο οποίος τόνισε τη σημασία της έγκαιρης επαφής των νέων με υψηλού επιπέδου γλώσσες προγραμματισμού. Η συνεργασία του Future Skills Hub με το Oracle Academy αποδεικνύει τη δέσμευση και των δύο φορέων στην προσφορά δωρεάν, υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Το Future Skills Hub συνεχίζει το έργο του για την ενίσχυση της τεχνολογικής κατάρτισης στην Κύπρο, προσφέροντας εξειδικευμένα εργαστήρια για νέους/ες και ενήλικες. Αναμένονται σύντομα νέες ανακοινώσεις για επερχόμενα προγράμματα.