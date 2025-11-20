Συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα η «δίκη» των 2 Ε/κ στο Τρίκωμο

Τρεις μάρτυρες κατηγορίας παρουσιάστηκαν σήμερα στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου όπου συνεχίζεται η υπόθεση των δύο Ε/κ, του ζεύγους που είχε «συλληφθεί» στις 19 Ιουλίου, στα κατεχόμενα και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση ιδιωτικής ζωής.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Η πρώτη μάρτυρας που κλήθηκε σήμερα από τον «εισαγγελέα» στο «δικαστήριο» ήταν μια γυναίκα που εργαζόταν στο γραφείο του δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακί μεταξύ 2020 και 2023. Ερωτώμενη για την υπόθεση που είχε αναλάβει το εν λόγω γραφείο για την αίτηση στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» ενός εκ των συλληφθέντων, η γυναίκα είπε ότι έλαβαν επίσημα έγγραφα από την «επιτροπή» και είχαν ζητήσει από την αρμόδια «διεύθυνση» έγγραφα για το ποιοι είναι μέτοχοι της εταιρείας MESAM, η οποία ανήγειρε το συγκρότημα κατοικιών στην γη που ανήκε στον αιτητή.

Δήλωσε επίσης ότι γνωρίζει υποθέσεις στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» η εξέταση των οποίων από την «εισαγγελία» εκκρεμεί από το 2012. Η μάρτυρας ανέφερε ότι δεν είχε αποκτήσει τα έγγραφα παράνομα και είχε νόμιμο δικαίωμα να τα αποκτήσει.

Η επόμενη μάρτυρας της «εισαγγελίας» που κατέχει τη θέση της «βοηθού διευθύντριας τμήματος πράξεων και κτηματολογίου» αναφέρθηκε στους αριθμούς οικοπέδων για τα ακίνητα που εντοπίστηκαν σε έγγραφο στο φάκελο που κρατούσε το ζεύγος Ε/κ και τις ταυτότητες των «ιδιοκτητών» μετά το 1974.

Ο τρίτος μάρτυρας της «εισαγγελίας», υπάλληλος στο κτηματομεσιτικό γραφείο του Αλτάν Ουζούνογλου, ο οποίος είχε «συλληφθεί» προηγουμένως σε σχέση με την υπόθεση, εξήγησε ότι αυτά τα γραφεία συντάσσουν εκθέσεις εκτίμησης για ακίνητα που τους υποβάλλονται και ο ίδιος συμμετέχει περιστασιακά σε κάποιες.

Ο Μουράτ Μετίν Χακκί, είπε, τους ζήτησε τις εκθέσεις εκτίμησης που περιλαμβάνονται στον φάκελο που βρέθηκε στην κατοχή των Ε/κ. Ανέφερε επίσης ότι εάν του δινόταν αριθμός τεμαχίου, θα μπορούσε να εντοπίσει το ακίνητο ή να αναγνωρίσει τον αριθμό τεμαχίου ενός ακινήτου που εμφανίζεται.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 11:30 π.μ. και Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 1:30 μ.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ