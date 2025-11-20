Απαραίτητη η μεταφορά πρωτεύουσας, λέει ο Πρόεδρος του Ιράν

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η πρωτεύουσα της χώρας θα πρέπει να μεταφερθεί μακριά από την Τεχεράνη λόγω του υπερπληθυσμού και της επιδεινούμενης υδατικής κρίσης.

Ο Πεζεσκιάν έχει θέσει την ιδέα της απομάκρυνσης από την Τεχεράνη και στο παρελθόν, με τις βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα φέτος να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και έναν αιώνα.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. (Η μετεγκατάσταση) είναι αναγκαιότητα. Δεν μπορούμε να κατακλύσουμε αυτήν την περιοχή με περισσότερο πληθυσμό και κατασκευές», είπε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Μπορούμε να αναπτυχθούμε, αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε το υδατικό πρόβλημα», είπε.

Ο Ιρανός Πρόεδρος προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η σημερινή πρωτεύουσα θα μπορούσε να εκκενωθεί χωρίς βροχοπτώσεις πριν από τον χειμώνα, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Τεχεράνη βρίσκεται στις νότιες πλαγιές των βουνών Αλμπόρζ και έχει ζεστά και ξηρά καλοκαίρια που συνήθως ανακουφίζονται από τις φθινοπωρινές βροχές και τις χειμερινές χιονοπτώσεις.

Οι κορυφές των βουνών, που συνήθως είναι καλυμμένες με χιόνι αυτή την εποχή του χρόνου, είναι ακόμα ξηρές.

Αντιμέτωπη με ελλείψεις νερού, η κυβέρνηση αποφάσισε να διακόπτει περιοδικά την παροχή νερού στον πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων της Τεχεράνης για να περιορίσει την κατανάλωση.

Η ιδέα της εκκένωσης είχε προκαλέσει κάποιες επικρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Ham Mihan χαρακτήρισε τα σχόλια του Πεζεσκιάν «αστείο».

Την περασμένη εβδομάδα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη επιχειρήσεων σποράς νεφών για την πρόκληση βροχοπτώσεων.

Ο Πεζεσκιάν έχει από πέρυσι προσδιορίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την έλλειψη νερού, την κακοδιαχείριση πόρων και τη σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση ως τους βασικούς λόγους για τη μετεγκατάσταση της πρωτεύουσας.

Τον Ιανουάριο, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Φατεμέχ Μοχαζεράνι δήλωσε ότι οι αρχές μελετούν μια πιθανή μετεγκατάσταση στην περιοχή Μακράν, μια σε μεγάλο βαθμό υπανάπτυκτη περιοχή στη νότια ακτή της χώρας.

Ενώ δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα σχέδια, η πρόταση αυτή προκάλεσε επίσης κριτική.

Πηγή: ΚΥΠΕ