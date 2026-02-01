Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Γαβριηλίδης, συνιδρυτής της Accept - ΛΟΑΤΙ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία του στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Έφυγε χθές από τη ζωή ο Κώστας Γαβριηλίδης, ένας από τους ανθρώπους που ταύτισαν τη δημόσια παρουσία τους με την προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Ο Κώστας Γαβριηλίδης διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα (ΠΑΣΔ) από τον Μάιο του 2018.

Υπήρξε συνιδρυτής της Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, της πρώτης επίσημης ΛΟΑΤΙ οργάνωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, και πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της οργάνωσης από τον Μάιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2017.

Κατά την περίοδο 2014–2018 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πανευρωπαϊκής ΛΟΑΤΙ οργάνωσης ILGA-Europe, με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία αριθμεί περισσότερες από 600 οργανώσεις-μέλη από 54 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Ήταν μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για Ανθρωπιστικά Θέματα, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό και αποσκοπεί στην επαφή πολιτών των δύο κοινοτήτων για την προώθηση επιμέρους ανθρωπιστικών ζητημάτων.

Ως Πρόεδρος της Accept, πρωτοστάτησε στη διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Κύπρου το 2014. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 4.500 άτομα.

Συμμετείχε σε δράσεις υποστήριξης του Νόμου για την Πολιτική Συμβίωση που ψηφίστηκε στην Κύπρο το 2015, καθώς και του νομοσχεδίου για την ποινικοποίηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής και βίας, που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά.

Ήταν απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Κατείχε πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο από το Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου. Έζησε και εργάστηκε στο Λονδίνο ως προγραμματιστής και επέστρεψε στην Κύπρο το 2009, όπου εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Θλίψη εκφράζει ο ΠτΔ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση αναφέρει πως "με θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Κώστα Γαβριηλίδη, συνιδρυτή της Accept Κύπρου, ο οποίος με τη δημόσια παρουσία και δράση του συνέβαλε ουσιαστικά στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στην Κυπριακή Δημοκρατία".

Προσθέτει ότι η "πορεία και η προσφορά του χαρακτηρίζονταν από συνέπεια, θάρρος και προσήλωση σε αρχές που ενίσχυσαν τη δημοκρατική ποιότητα της κοινωνίας μας και συνέβαλαν στην ενίσχυση κουλτούρας αποδοχής και αλληλοσεβασμού".

Μέσα από τη δράση του, προσθέτει, άνοιξε δρόμους συζήτησης και κατανόησης σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο και την αξιοπρέπεια του.

ΔΗΣΥ: Βαθιά οδύνη και θλίψη

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Αννίτας Δημητρίου

Μήνυμα αποχαιρετισμού από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ

 

