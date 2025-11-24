Προβληματίζεται ο Σάββας Αγγελίδης - Όλα ανοιχτά για την παραίτηση

Αίσθηση προκάλεσε, στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου και στη νομική κοινότητα, το κυριακάτικο δημοσίευμα του «Πολίτη» για τις πληροφορίες περί υποβολής παραίτησης από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Το δημοσίευμα δεν διαψεύστηκε και έτυχε αναπαραγωγής από το σύνολο των κυπριακών μέσων ενημέρωσης. Εξελίξεις αναμένονται τα επόμενα 24ωρα για την κατάληξη της υπόθεσης η οποία προσθέτει ακόμη έναν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση.

Ο κ. Αγγελίδης σχετίζει την υποβολή της παραίτησής του με την ύπαρξη συκοφαντικών καταγγελιών, απειλών και προσπαθειών σπιλώσεως του ονόματός του, ενώ επισημαίνει ότι η ανικανότητα και η διαφθορά σε μερίδα του Αστυνομικού Σώματος δυσχεραίνουν την επίλυση πολλών υποθέσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα στη στήλη των παραπολιτικών «Θουκής», ο κ. Αγγελίδης υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στις 15 Νοεμβρίου, με τον Πρόεδρο να καταβάλλει επίμονες προσπάθειες να τον μεταπείσει να παραμείνει στη θέση του. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκ νέου τη Δευτέρα στο Προεδρικό στις 8 το πρωί, με τον κ. Χριστοδουλίδη να προσπαθεί να τον μεταπείσει. Ο Σάββας Αγγελίδης ήταν αμετάπειστος αλλά μετά από παρεμβάσεις συναδέλφων και φίλων, στους οποίους απευθύνθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έγινε ξανά συνάντηση την Τετάρτη.

Ο κ Αγγελίδης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» από το Προεδρικό, δικαιολόγησε την παραίτησή του κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες», «απειλές», «κακοήθεις αναφορές» και γενικά «σπίλωση του ονόματός του». Είπε ακόμα ότι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν πολλές υποθέσεις λόγω κυρίως ανικανότητας αλλά και διαφθοράς σε μερίδα του Αστυνομικού Σώματος. Το πιο σημαντικό από όλα βέβαια είναι οι απειλές κατά του ιδίου μέσω τηλεφωνημάτων, κάποια εκ των οποίων προέρχονται από γνωστούς βαρυποινίτες, τους οποίους η Διεύθυνση των Φυλακών δεν φαίνεται να μπορεί να ελέγξει.

Στον «Π» μεταφέρθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ότι ο κ. Αγγελίδης «αισθάνεται θιγμένος» και από τη στάση κάποιων στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς οι οποίοι κρατούν στα συρτάρια τους καταγγελίες εναντίον του «για να αισθάνονται κάποιοι γνωστοί-άγνωστοι ότι μπορούν να τον εκβιάζουν». Πρόκειται για καταγγελίες για κάποια nolle prosequi (αναστολές δίωξης) στις οποίες προέβη στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνάντηση της Τετάρτης ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν ιδιαίτερα πιεστικός, σε σημείο που ο κ. Αγγελίδης αναγκάστηκε να δεσμευθεί ότι θα ξανασκεφτεί το θέμα της παραίτησής του, παρότι αρχικά είχε κάνει λόγο για αμετάκλητη απόφαση. Εξ όσων πληροφορούμεθα, σύμφωνα με έγκυρη πηγή στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε αντίθεση με όσους τον κατηγορούν, θεωρεί τον κ. Αγγελίδη αναντικατάστατο, για αυτό και έδωσε κυριολεκτικά μάχη να τον πείσει να παραμείνει. Προσπάθειες για να πειστεί ο κ. Αγγελίδης να παραμείνει στα καθήκοντά του καταβάλλει και ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης.