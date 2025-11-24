Αναζωπύρωση στη «Χαράδρα της Κόλασης», περιοχή Στρουμπιού – Κοίλης: Έρχονται δύο ελικόπτερα από Ιορδανία

Αναζωπύρωση της πυρκαγιάς εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, στη χαράδρα, μεταξύ Στρουμπιού και Κοίλης, την οποία αποκάλεσε χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία «Χαράδρα της Κόλασης».

Όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής στην πλατφόρμα Χ, η αναζωπύρωση αντιμετωπίζεται με ρίψεις από δύο εναέρια μέσα, ενώ παράλληλα, όπως αναφέρει, γίνεται προσπάθεια ασφάλισης από τις επίγειες δυνάμεις.

Ο κ. Κεττής ενημέρωσε ότι δύο ελικόπτερα της Ιορδανίας φθάνουν μετά το μεσημέρι, κατόπιν κρατικής διευθέτησης, για να τεθούν σε επιφυλακή και να ανταποκριθούν σε πιθανές αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς.

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει αποδεσμευτεί καμία από τις επίγειες δυνάμεις.

Η πυρκαγιά κατέκαψε έκταση περίπου 75 εκταρίων.

Αντιμετωπίζεται αναζωπύρωση στην χαράδρα στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς εχθές με το χαρακτηριστικό τοπωνύμιο "χαράδρα της Κόλασης". Επιχειρούμε αυτή την ώρα με δύο εναέρια μέσα και παράλληλα ασφαλίζουμε με τις επίγειες δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε χθες Κυριακή, γύρω στις 10:00 περίπου το πρωί και τέθηκε υπό έλεγχο κατά τις 21:30 βράδυ. Ο δύσβατος χαρακτήρας της περιοχής δεν επέτρεψε στις δυνάμεις πυρόσβεσης να προσεγγίζουν το σημείο και χθες τα καδενοφόρα έδιναν σκληρή μάχη ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.