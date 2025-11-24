Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται καταιγίδα με βροχές και χαλάζι - Ποιες περιοχές επηρεάζει και πότε θα χτυπήσει

Κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα απόψε, μέχρι τις 9 το πρωί της επόμενης μέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Λόγω μετωπικής δραστηριότητας που αναμένεται να επηρεάσει το νησί από απόψε, ο καιρός αλλάζει και αναμένονται, κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πιθανότητα και για χαλάζι σε καταιγίδα.

Οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα βόρεια και τα δυτικά παράλια και προοδευτικά τα νότια και τα ανατολικά. Ενδέχεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Αναλυτικά το δελτίο για σήμερα και αύριο:

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βορειοδυτικά τμήματα του νησιού θα πνέουν βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο, οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα στα δυτικά, τα νοτιοδυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια ενώ κατά το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα ορεινά, τα νότια και τα ανατολικά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.