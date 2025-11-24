Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάφο - Παράπονα για εναέρια μέσα και φόβοι για αναζωπυρώσεις

Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης και Στρουμπιού στην επαρχία Πάφου τέθηκε αργά τη νύχτα υπό έλεγχο, αφού κατέκαψε περίπου 75 εκτάρια γης. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, εναέρια μέσα ξεκίνησαν εκ νέου ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις εργάστηκαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα για την πλήρη κατάσβεση.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, δήλωσε ότι ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει, αλλά παραμένουν διάσπαρτες μικροεστίες κυρίως σε χαράδρες. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι, παρά το αρχικό αίτημα προς Ελλάδα και Ιορδανία για ενίσχυση, τελικά δεν θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια. Όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν στο πεδίο για την πλήρη ασφάλιση της περιοχής και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Καταγγελίες κοινοτάρχη για ελλιπή εναέρια μέσα

Παρά την πρόοδο στην κατάσβεση, ο κοινοτάρχης Κοίλης, Μιχάλης Ευθυμίου, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την αρχική απουσία επαρκών εναέριων μέσων. «Η μάχη για την πύρινη λαίλαπα χάθηκε πριν ξεκινήσει», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η φωτιά θα μπορούσε να περιοριστεί νωρίτερα.

Ο κ. Ευθυμίου ανέφερε ότι η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο γύρω στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν πραγματική μάχη. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για αναζωπυρώσεις, αν και το πρωί σημειώθηκε άφιξη επιπλέον εναέριων μέσων.

Περιοχή Natura και δυσκολίες στην επιχείρηση

Ο κοινοτάρχης τόνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προστατευόμενη περιοχή Natura, όπου έχουν τοποθετηθεί πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, δυσκολεύοντας τις κοντινές ρίψεις από ελικόπτερα λόγω των συρμάτων. Υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από ανθρώπινη δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι στο σημείο μπορεί να φτάσει μόνο πεζός.

Επιπλέον, χαρακτήρισε «πρωτοφανές» το να σημειώνονται τόσο μεγάλες πυρκαγιές τον Νοέμβριο, αποδίδοντάς το στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

«Πανικός χωρίς λόγο» για ενδεχόμενη εκκένωση

Ο κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε και στον «αδικαιολόγητο πανικό» που προκλήθηκε όταν ανακοινώθηκε πιθανή εκκένωση της κοινότητας. Όπως είπε, η φωτιά βρισκόταν τρία χιλιόμετρα μακριά και η περιοχή μπροστά από το χωριό ήταν γεμάτη καλλιεργημένα αμπέλια και χωράφια, τα οποία λειτουργούσαν ως φυσικό φράγμα.

Συνεχής επιφυλακή για πλήρη ασφάλιση της περιοχής

Παρά την έλλειψη ενεργού μετώπου, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι η περιοχή να θεωρηθεί απολύτως ασφαλής και να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αναζωπύρωσης, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν το επόμενο διάστημα.