Εντοπίστηκε 28χρονη νεκρή σε στρατόπεδο κατοχικού στρατού στην Άσσια - Στέλεχος του Τουρκικού στρατού ο βασικός ύποπτος

Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, τα «δικαστήρια» του ψευδοκράτους στερούνται εξουσίας να δικάσουν Τούρκους στρατιωτικούς, οι οποίοι παραδίδονται απευθείας στις αρχές της Τουρκίας.

Νεκρή από πυροβόλο όπλο εντός των εγκαταστάσεων του κατοχικού στρατού στην κατεχόμενη Άσσια, εντοπίστηκε 28χρονη. Αρχικά έγινε λόγος για αυτοκτονία, ωστόσο αυτή η εκδοχή προκάλεσε έντονο σκεπτικισμό σε νομικούς κύκλους και οργανώσεις, οι οποίοι ζητούν πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση του ενδεχομένου εγκληματικής ενέργειας ή ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις καθώς ο βασικός ύποπτος φέρεται να είναι στέλεχος του τουρκικού στρατού. Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, τα «δικαστήρια» του ψευδοκράτους στερούνται εξουσίας να δικάσουν Τούρκους στρατιωτικούς, οι οποίοι παραδίδονται απευθείας στις αρχές της Τουρκίας.

Την έλλειψη αρμοδιότητας επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του τ/κ δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσενταγλί. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως η «αστυνομία», ακόμη και αν το επιθυμεί, αδυνατεί να προχωρήσει την έρευνα, καθώς δεν έχει «δικαιοδοσία» επί των μελών του τουρκικού στρατού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΠΡΟΣ ΦΟΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΝΕΚΡΟΣ

