Αποκαλυπτικό: Καμπανάκι Ελεγκτικής σε Δήμο Λεμεσού - Παράτυπες κλίμακες, τροχονόμοι σε γραφεία και 176% άνοδος υπερωριών

Σωρεία παρατυπιών και προβληματικών αποφάσεων εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έλεγχο στον οποίον προέβη στον Δήμο Λεμεσού. Προς αυτή την κατεύθυνση στάλθηκε 16σέλιδη επιστολή προς τον δήμο με παρατηρήσεις, συστάσεις και εισηγήσεις. Η 16σέλιδη επιστολή, που είναι δομημένη σε 12 ξεχωριστά σημεία, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου (δ.σ.), όπου κατά πλειοψηφία καθορίστηκε και η «γραμμή» πάνω στην οποία θα συνταχθεί η αναλυτική απάντηση του Δήμου Λεμεσού, η οποία αναμένεται να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρία του Σώματος.

Στον Δήμο Λεμεσού δόθηκε διορία από την Ελεγκτική μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου για απαντήσεις, ενώ αναμένεται αργότερα να συνταχθεί και να δημοσιευτεί η Ειδική Έκθεση. Η περίοδος ελέγχου, σύμφωνα πάντα με την επιστολή, είναι από την 01/01/2021 μέχρι και τις 30/06/2024, ενώ στο μικροσκόπιο των λειτουργών ελέγχου τέθηκαν και αποφάσεις του δ.σ. του 2025. Αντικείμενο ελέγχου είναι το «κατά πόσο ο δήμος συμμορφώνεται ουσιωδώς με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση προσωπικού και κυρίως την καταβολή υπερωριών και άλλων επιδομάτων που παραχωρούνται στο προσωπικό».

Προβληματικές κλίμακες

Στην επιστολή γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε λεγόμενες προσωπικές κλίμακες που δόθηκαν από το δ.σ.. σε ορισμένους υπαλλήλους. Αναφέρει ενδεικτικά ότι παραχωρήθηκε προσωπική κλίμακα στην προϊσταμένη Πολιτιστικών Υπηρεσιών από Α12 σε Α13, στον λειτουργό Ασφάλειας από Α8(iii) σε Α10, στον λειτουργό Κήπων από Α11(ii) σε Α13 και σε τρεις βοηθούς γραφείου από Α8 σε Α9 από την Α7 που είχαν προσληφθεί, κάνοντας λόγο επίσης και για μετάταξη δύο τροχονόμων από Α2-5-7 σε Α9! Σύμφωνα με την επιστολή που επικαλείται πρακτικά του δ.σ., παραχωρήθηκαν «προσωπικές κλίμακες» σε 16 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 14 υπηρετούν σε θέσεις χωρίς σχέδια υπηρεσίας, ενώ 12 εξ αυτών υπηρετούν σε θέσεις που κανονικά ανήκουν στην κατηγορία των ωρομίσθιων. Επίσης, στην ίδια απόφαση, εννέα υπάλληλοι που προσλήφθηκαν ως τροχονόμοι ή νηπιαγωγοί μετατάχθηκαν ή μετονομάστηκαν σε βοηθούς γραμματειακούς λειτουργούς.

Μάλιστα στην επιστολή η Ελεγκτική αναφέρεται σε νομική γνωμάτευση που έλαβε ο δήμος, που ερμηνεύεται ως αντίθετη, αλλά το δ.σ. κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη μετάταξη τεσσάρων βοηθών γραμματειακών λειτουργών σε κλίμακες που δεν συνάδουν με τα ισχύοντα στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκαν κλίμακες Α8+4 σε τρεις τροχονόμους, στον λειτουργό Ασφάλειας Α9+3, στην προϊσταμένη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και στον λειτουργό Κήπων Α12+4 και σε ανώτερο υγειονομικό επιθεωρητή Α10! Κατά την ανάλυση της εν λόγω επισήμανσης, η Ελεγκτική κάνει σύσταση όπως ανακληθεί η απόφαση.

Τροχονόμοι σε άλλες θέσεις

Στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφεται και η απασχόληση πέντε τροχονόμων σε θέσεις που δεν σχετίζονται με αυτήν που έχουν προσληφθεί. Όπως σημειώνει, «με οδηγίες του τότε δημάρχου ή/και με αποφάσεις του δ.σ.», που εξηγεί ότι συνιστούν «απόσπαση», που δεν μπορεί με βάση τους κανονισμούς να ξεπερνά τα δύο χρόνια. Πάντως, προκύπτει ότι οι εν λόγω τροχονόμοι απασχολούνται σε θέσεις που «μετατάχθηκαν» σε πλέον μόνιμη βάση και σήμερα εκτελούν καθήκοντα σε άλλες Υπηρεσίες, όπως το τεχνικό τμήμα, τη γραμματεία και αλλού.

Παίρνουν και 14ο!

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, στον Δήμο Λεμεσού οι υπάλληλοι λαμβάνουν και 14ο μισθό, που αντιστοιχεί στο 83% του μηνιαίου μισθού. Όπως αναγράφεται στην επιστολή, πρόκειται για απότοκο παλαιότερης συλλογικής σύμβασης που ήταν προϊόν ξεχωριστής συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όχι σε παγκύπρια βάση μέσω της Ένωσης Δήμων. Τέτοιο επίδομα δεν συνάδει, σύμφωνα πάντα με την επιστολή, με αυτά που ισχύουν στον δημόσιο τομέα.

Αυξάνονται υπερωρίες και επιδόματα

Από το 2017 και εντεύθεν, στον Δήμο Λεμεσού έχουν αυξηθεί οι υπερωρίες κατά 176%! Συγκεκριμένα, για το 2017 ήταν €492.563 και το 2024 σκαρφάλωσαν στο €1.359.681, δηλαδή αύξηση €867.118! Μάλιστα αναφέρεται σε «εκ των προτέρων έγκριση υπερωριών» που «δεν ήταν σε θέση να τεκμηριώσει ο δήμος», προσθέτοντας ότι «καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση σε υπαλλήλους και εργάτες, χωρίς να ελέγχεται ο χρόνος προσέλευσης και αναχώρησης. Εντοπίστηκε ακόμα περίπτωση που στο έντυπο υπερωρίας η έγκριση είχε υπογραφεί από αυτόν που τη ζητούσε! Στην ίδια, εντοπίζεται και αύξηση 44% στα επιδόματα που παραχωρούνται σε υπαλλήλους, όπου, από το 2021 που ήταν €112.641, το 2023 έφτασαν τις €162.038, αφού παραχωρούνται χωρίς να συνάδουν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σε άλλο σημείο γίνεται αναφορά στο σύστημα ελέγχου της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης από την εργασία, όπου παρατηρείται ότι δεν είναι ικανοποιητικό. Γίνεται δε και ειδική αναφορά ότι ανώτερα στελέχη του δήμου δεν χρησιμοποιούν το εν λόγω σύστημα. Χαρακτηριστική η περίπτωση ανώτερης λειτουργού των Τεχνικών Υπηρεσιών που έλαβε €100.000 σε υπερωρίες και δεν χρησιμοποιούσε το σύστημα.

Πώς απαντά το συμβούλιο

Τα όσα αναφέρονται πιο πάνω είναι μερικά από όσα έχουν εντοπιστεί και δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα στο ρεπορτάζ. Κατά την τελευταία συνεδρία του δ.σ. η επιστολή τέθηκε ενώπιόν του, όπου κατά μεγάλη πλειοψηφία τάχθηκαν υπέρ των προγενέστερων αποφάσεων του Σώματος. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με το δ.σ. δικαιολογήθηκαν ως απαραίτητα αναγκαίες, καθώς ίσχυε κατά το επίμαχο διάστημα πάγωμα προσλήψεων που δημιουργούσε, κατά την άποψη της πλειοψηφίας, σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δήμου που έπρεπε να λυθούν άμεσα. Με τη θέση ωστόσο αυτή διαφώνησε ο δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος υπενθύμισε στο Σώμα ότι, κατά τις αποφάσεις του 2025 για παραχώρηση προσωπικών κλιμάκων, ήταν ο μόνος που δεν τις υπερψήφισε. Δόθηκαν παράλληλα οδηγίες στην υπηρεσία του δήμου να απαντήσει και να επιληφθεί όλων των υπολοίπων που θέτει η Ελεγκτική.