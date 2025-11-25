Απειλές κατά της ζωής της δέχθηκε η δημοσιογράφος Πινάρ Μπαρούτ - Είχε καλύψει δια ζώσης την υπόθεση των 5 Ε/κ

Απειλές κατά της ζωής της δέχθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα η Τ/κ δημοσιογράφος Πινάρ Μπαρούτ, η οποία εκτελεί χρέη γενικής διευθύντριας σύνταξης στη διαδικτυακή τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Özgür Gazete Kıbrıs». Η δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, κάλυψε δια ζώσης την υπόθεση των πέντε ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν στα κατεχόμενα.

Τα απειλητικά μηνύματα, μεταξύ άλλων για κάψιμο της οικίας και του χώρου εργασίας της, στρέφονται τόσο κατά της σωματικής ακεραιότητας της ίδιας όσο και κατά των μελών της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, οι δράστες απέστειλαν μηνύματα, απαιτώντας το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων «ανά άτομο» και δίνοντας προθεσμία δύο ημερών για την καταβολή των χρημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εκβιαστές προειδοποίησαν πως «θα μιλήσουν οι σφαίρες». Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στα μηνύματα παρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες για την προσωπική ζωή της δημοσιογράφου, όπως τα σχολεία που φοιτούν τα παιδιά της και το όχημα, που χρησιμοποιεί ο σύζυγός της.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η αποστολή των μηνυμάτων έγινε μέσω πλαστών καρτών SIM, γεγονός που δυσχεραίνει τον τεχνικό εντοπισμό των δραστών από την «αστυνομία». Υπάρχουν αναφορές ότι πίσω από τις απειλές βρίσκονται οργανωμένες ομάδες, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούν άτομα εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους στόχους τους.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συντεχνιών στα κατεχόμενα. Η τ/κ ένωση δημοσιογράφων (KTGB) σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μετατροπή της περιοχής σε «παράδεισο εκτελεστών», τονίζοντας ότι οι απειλές αυτές αποτελούν πλήγμα για την ελευθερία του Τύπου. Παράλληλα, η τ/κ συντεχνία εργαζομένων Τύπου (Basın-Sen) αναφέρεται στην αύξηση της εγκληματικότητας, σημειώνοντας ότι μετά τους επιχειρηματίες, στο στόχαστρο του οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται πλέον και οι λειτουργοί των Μέσων Ενημέρωσης.

Οι δύο οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη «γενική διεύθυνση αστυνομίας» την Τρίτη, ζητώντας από τις «αρχές» να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της Πινάρ Μπαρούτ και της οικογένειάς της, καθώς και για τον εντοπισμό των δραστών.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ