Το Κίεβο προωθεί επίσκεψη του Ζελένσκι στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα

Το Κίεβο θέλει να διοργανώσει αυτήν την εβδομάδα επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επί του αμερικανικού σχεδίου που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να οριστικοποιήσει τα εναπομείναντα στάδια και να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Παράλληλα αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη. Ο αξιωματούχος αυτός ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς η σύνοδος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.

Εξάλλου, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε «τρομοκρατική αντίδραση» στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο τα σημερινά πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων στο Κίεβο.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ «έδωσε την τρομοκρατική του αντίδραση στις ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ και του (Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ, εξαπολύοντας μπαράζ πυραύλων και drones εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε στο Χ ο Σίμπιχα.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 22 πυραύλους και 460 drones εναντίον της χώρας του στη διάρκεια της νύκτας. «Η νυχτερινή ρωσική επίθεση είχε κυρίως στόχο την πρωτεύουσα και την περιφέρειά της, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια κατοικιών και πολιτικές υποδομές σε όλη την πόλη», επεσήμανε στο Χ.

Την ίδια ώρα, το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον ραδιοσταθμό RTL.

«Είναι μια πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση: την ειρήνη. Ωστόσο, υπάρχουν πτυχές αυτού του σχεδίου που αξίζουν να συζητηθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, να βελτιωθούν», σημείωσε ο Μακρόν. «Θέλουμε ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα συνιστά συνθηκολόγηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι μόνον οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να αποφασίσουν τι εδαφικές παραχωρήσεις είναι έτοιμοι να κάνουν.

«Αυτό που τέθηκε στο τραπέζι μάς δίνει μια ιδέα αυτού που θα ήταν αποδεκτό για τους Ρώσους. Σημαίνει αυτό πως είναι και αυτό που πρέπει να γίνει αποδεκτό από τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους; Η απάντηση είναι όχι», επισήμανε.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις συνομιλίες του Αμερικανού Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι.

Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμα οποιαδήποτε επικαιροποιημένα σχέδια για την Ουκρανία, δήλωσε ο Πεσκόφ. «Αυτή τη στιγμή, το μόνο ουσιαστικό πράγμα είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο του (αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την άποψη», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να συζητηθεί το σύστημα ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων, έτσι σε κάποιο στάδιο η συμμετοχή της Ευρώπης θα είναι απαραίτητη.

