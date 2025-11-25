Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η Βουλή για την βια κατά των γυναικών - Αδυναμίες στην εφαρμογή νομοθεσίας

Η Βουλή τονίζει ότι η έμφυλη βία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική υπόθεση, αλλά συνιστά ένα βαθιά κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας και απαιτεί συντονισμένη, συλλογική και αδιάλειπτη δράση από όλους τους θεσμούς, την πολιτεία και τους πολίτες.

Στην Κύπρο, παρά τη νομοθετική κύρωση των σχετικών διεθνών συμβάσεων και τη θέσπιση ενισχυμένου νομικού πλαισίου, περιλαμβανομένης της ποινικοποίησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, εξακολουθούν να παρατηρούνται αδυναμίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Βουλή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα περιστατικά βίας παραμένουν αυξημένα, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και των δομών στήριξης των θυμάτων.

Προστίθεται ότι από πρόσφατη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών αναδείχθηκε η ανάγκη για πιο αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων, καθώς και για ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης των θυμάτων.  

Ιδιαίτερη σημασία, προστίθεται, αποδόθηκε στην περαιτέρω ενδυνάμωση των ειδικών κλιμακίων της Αστυνομίας Κύπρου, στη συνεχή εκπαίδευση και επαρκή στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και στη βελτίωση της συνεργασίας με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Η Επιτροπή υπογράμμισε εξάλλου τη σημασία της δημιουργίας μηχανισμών άμεσης βοήθειας και της ενίσχυσης της παρουσίας των αρμόδιων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, ώστε η στήριξη προς τα θύματα να είναι έγκαιρη, ολοκληρωμένη και προσβάσιμη σε κάθε κοινότητα, ώστε να μην αφήνεται καμία γυναίκα εκτεθειμένη σε συνθήκες κινδύνου. 

Διαβεβαιώνει επίσης ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεχίσει αδιάλειπτα το έργο της για τη διαρκή ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας από κάθε μορφή βίας.  

Πηγή: ΚΥΠΕ 

