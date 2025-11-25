Η Ουκρανία συμφώνησε στην ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ

Εκατέβηκεν ο Γιαλιάς: Βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσιας - Προσοχή συστήνει η αστυνομία (video)

Έντονες βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στο Δάλι, την Αλάμπρα και το Πέρα Χωριό Νήσου.

Λόγω βροχόπτωσης στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο ύψος των Λυμπιών, η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Η Αστυνομία, με ανακοινωση της καλεί τους οδηγούς, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να έχουν τα φώτα πορείας αναμμένα.

Έντονες βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στο Δάλι, την Αλάμπρα και το Πέρα Χωριό Νήσου, με τον Πεδιαίο να κατεβαίνει μετά από καιρό και να προκαλεί ενθουσιασμό στον κόσμο.

 

 

