Στη Νίκαια, Πάπας και Πατριάρχες για την 1700ή επέτειο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου

Μια ιστορική συνάντηση φιλοξενείται την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, στη Νίκαια, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος και οι Πατριάρχες ή εκπρόσωποι των άλλων δύο πρεσβυγενών Πατριαρχείων, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, θα τιμήσουν την 1700ή επέτειο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας.

Ο Πάπας θα πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Τουρκία, ξεκινώντας από την Άγκυρα όπου θα συναντήσει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στις 29 Νοεμβρίου θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και στις 30 Νοεμβρίου θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, για τη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα, Θρονική Εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Εκεί θα έχει και συνομιλίες με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Με αφορμή την επίσκεψη, ο Πάπας εξέδωσε την Αποστολική Επιστολή «In unitate fidei», η οποία περιλαμβάνει 12 ενότητες και καλεί την Εκκλησία να ανανεώσει τον ενθουσιασμό της για την ομολογία της πίστης. Η Καθολική Εκκλησία τιμά φέτος τη 1700ή επέτειο της Πρώτης Συνόδου, που συγκλήθηκε το 325 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α’. Στο κείμενο τονίζεται ότι η Σύνοδος της Νίκαιας διατύπωσε το Σύμβολο της Πίστεως και επιβεβαίωσε τη θεότητα του Χριστού, θεμέλια που εξακολουθούν να ενώνουν τους Χριστιανούς.

Ο Πάπας υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή πολέμων, βίας, ανισοτήτων και φυσικών καταστροφών, το Σύμβολο της Πίστεως προσφέρει ελπίδα, ενώ η ενότητα είναι ισχυρότερη από ό,τι χωρίζει τις Εκκλησίες. Θυμίζει επίσης την οικουμενική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και ότι η πλήρης ενότητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Καλεί σε συνέχιση του διαλόγου, κοινή κατανόηση και προσευχή, ώστε οι Χριστιανοί «να συγκεντρωθούν σε μία πίστη και μία αγάπη».

Η επέτειος της Συνόδου της Νίκαιας, σημειώνει, παραμένει επίκαιρη, καθώς δείχνει ότι η συμφιλίωση και η ενότητα μπορούν να αποτελέσουν σημάδι ειρήνης σε έναν διχασμένο κόσμο.

