Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Αυγόρου - Black out μετά τις καταστροφές (φώτος/βίντεο)

Ο αντιδήμαρχος Παναγής Μιχαηλάς δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για τραυματισμούς

Ανεμοστρόβιλος έπληξε το μεσημέρι της Τρίτης την κοινότητα Αυγόρου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, έχουν σημειωθεί φθορές σε στέγες σπιτιών, ενώ ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε φωτοβολταϊκά συστήματα και παρέσυρε θερμοσίφωνες, ντεπόζιτα νερού και μεταλλικές κατασκευές. Ζημιές αναφέρθηκαν και σε όχημα.

Ο αντιδήμαρχος Παναγής Μιχαηλάς δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για τραυματισμούς, ωστόσο οι έλεγχοι συνεχίζονται. Η κοινότητα παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς επηρεάστηκαν καλώδια της ΑΗΚ, με συνεργεία του Οργανισμού να βρίσκονται στο σημείο για αποκατάσταση.

Στην περιοχή επιχειρούν συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου για καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, ενώ γίνεται απομάκρυνση κινδύνων και αποκατάσταση πρόσβασης σε δρόμους και κατοικίες.

Βίντεο στους Καιρόφιλους Κύπρου, όπου ο ανεμοστρόβιλος παρασύρει τσίγκους και άλλα αντικείμενα, καταγράφοντας τη σφοδρότητα του φαινομένου

