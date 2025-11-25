Μυστήριο γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό - Τι θα συζητήσουν Τραμπ και Ζελένσκι

Η νέα διαδικασία ειρήνευσης που ξεκίνησε με το πλάνο των 28 σημείων των ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται να ικανοποιούσε πλήρως τις θέσεις της Ρωσίας αλλά δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Ουκρανία, ούτε από την Ευρώπη, φαίνεται ότι μετά τις τελευταίες συζητήσεις έχει μετατραπεί σε σχέδιο 19 σημείων στο οποίο έχουν απαλειφθεί σημεία από εκείνα που το Κίεβο θεωρούσε κόκκινες γραμμές.

Το ζήτημα, βεβαίως, είναι τώρα αν το νέο αναθεωρημένο σχέδιο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τη Μόσχα.

Στο Άμπου Ντάμπι, εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι από χθες διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ της αμερικανικής και της ρωσικής πλευράς, ενώ κατά ορισμένα δημοσιεύματα συμμετείχε και Ουκρανός εκπρόσωπος.

Αίσθηση μυστηρίου...

Σύμφωνα με το Skynews, Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι υπήρχε μια αίσθηση «μυστηρίου γύρω από την τρέχουσα φάση των διαπραγματεύσεων» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ, κατά την ίδια πηγή, ζητήματα εδαφικού χαρακτήρα θα εξαρτηθούν από συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αισιόδοξος ο Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ, σε μια τελευταία αναφορά από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον σερ Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι «βλέπουμε πολλές προοπτικές που μπορούν να κάνουν την πορεία προς την ειρήνη πραγματικότητα» και συμπλήρωσε πως «υπάρχουν σταθερά αποτελέσματα [από τη Γενεύη] και πολλή δουλειά απομένει ακόμη».

Νωρίτερα, ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ούμεροφ ανέφερε ότι αναμένεται σύντομα επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ με στόχο την «ολοκλήρωση των τελικών σταδίων» μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «έχουν καταλήξει σε κοινή συμφωνία σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», προσθέτει.

«Προσβλέπουμε στην οργάνωση επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, για την ολοκλήρωση των τελικών βημάτων και την επίτευξη συμφωνίας με τον Πρόεδρο Τραμπ».

Στέλνει μηνύματα η Μόσχα για το αναθεωρημένο σχέδιο

Εν τω μεταξύ, η Μόσχα, μέσω του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, που μίλησε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Λευκορώσο ομόλογό του, στέλνει τα δικά της μηνύματα.

Ο Λαβρόφ είπε ότι, ενώ η Μόσχα χαιρετίζει το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, η κατάσταση θα είναι «εντελώς διαφορετική» εάν οι τροποποιήσεις δεν αντικατοπτρίζουν το πνεύμα και το γράμμα των συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα.

Η Ρωσία περιμένει αυτό που ο Λαβρόφ αποκάλεσε «ενδιάμεση» πρόταση, μετά τις ευρωπαϊκές και ουκρανικές τροποποιήσεις.

