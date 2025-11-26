Ξεχωριστό αποχετευτικό για συνοικισμό Λιβαδιών θα κατασκευάσει ο ΕΟΑ

Ξεχωριστό αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή που γειτνιάζει με τον συνοικισμό Λιβαδιών ξεκινά σύντομα ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, με στόχο ν' αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα με τις υπερχειλίσεις αποχετευτικών λάκκων της περιοχής. Θυμίζουμε, ότι το δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών είναι προγραμματισμένο ν' αποκτήσει αποχετευτικό σύστημα στο πλαίσιο της Δ΄ φάσης που σχεδιάζει ο ΕΟΑΛ. Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη φάση θα χρειαστεί αρκετό χρόνο μέχρι να ξεκινήσει, αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή ενός ξεχωριστού δικτύου στην περιοχή γύρω από τον υπό αναφορά συνοικισμό, με προοπτική να συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο της Β΄ φάσης που φτάνει μέχρι τα όρια της προβληματικής περιοχής. Με τον τρόπο αυτό στον ΕΟΑ Λάρνακας πιστεύουν ότι θ' αντιμετωπιστούν έγκαιρα τα σοβαρά προβλήματα αποχέτευσης που ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής.

Ο τοπικός ΕΟΑ προκήρυξε στις 20 Νοεμβρίου τον διαγωνισμό για κατασκευή δικτύου λυμάτων και για βελτίωση του δικτύου ύδρευσης προς εξυπηρέτηση υποστατικών γύρω από τον συνοικισμό Λιβαδιών. Η σύμβαση αφορά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κεντρικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και βελτιωτικές εργασίες του δικτύου ύδρευσης. Οι εργασίες αποχέτευσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή 2.065 μέτρων αγωγών λυμάτων, 48 φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τη δημιουργία περίπου 750 μέτρων οικιακών συνδέσεων λυμάτων.

Στο πλαίσιο των εργασιών ύδρευσης, προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά 750 μέτρων δικτύου διανομής πόσιμου νερού, η αναβάθμιση 175 οικιακών παροχών συνολικού μήκους 1.530 μέτρων και η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων για σύνδεση του νέου δικτύου με το υφιστάμενο. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1.100,000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από κρατική χορηγία βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι προσφοροδότες έχουν προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026. Εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα, η έναρξη εργασιών είναι εφικτή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε σε 40 εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Όσον αφορά τη Β΄ φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, που κάλυψε περιοχές πλησίον του κέντρου της πόλης, έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες, παρόλο που οι καθυστερήσεις έφτασαν τα 12 χρόνια λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων στο υπέδαφος των δρόμων. Αυτή την περίοδο γίνονται ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους που έχουν καταστραφεί από τα έργα.