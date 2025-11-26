Απόπειρα φόνου στη Δρομολαξιά: Ούτε λέξη για τους ηθικούς αυτουργούς ο 22χρονος ΣΥΟΠ

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 13 Ιανουαρίου 2026, παραπέμφθηκε την Τετάρτη (26/11) από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 22χρονος Συμβασιούχους Οπλίτης (ΣΥΟΠ) της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον 47χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε στις 31 Ιουλίου σε περιοχή της Δρομολαξιάς. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του διατάχθηκε να παραμείνει υπό κράτηση, αντιμετωπίζει αριθμό βαρύτατων κατηγοριών που αφορούν απόπειρα φόνου, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, κλοπή και κλεπταποδοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος, πέραν από την μαρτυρία άλλου προσώπου που τον κατονόμασε ως τον εκτελεστή της απόπειρας φόνου, συνδέθηκε κι επιστημονικά με την υπόθεση και συγκεκριμένα με την σκηνή της απόπειρας, αφού το γενετικό του υλικό εντοπίστηκε στο περιλαίμιο που έπεσε από τον δράστη της απόπειρας κατά τη διαφυγή του από παρακείμενους ελαιώνες. Επιπλέον, στο κινητό του τηλέφωνο φαίνεται να εντοπίστηκαν βίντεο, τα οποία φανερώνουν πως παρακολουθούσε τον 47χρονο «στόχο» και μετά την αποτυχημένη απόπειρα φόνου της 31ης Ιουλίου. Στα βίντεο αυτά φέρεται να κατέγραψε τοποθεσίες όπου σύχναζε ο 47χρονος.

Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσο τα συγκεκριμένα βίντεο έχουν σταλεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηθικός αυτουργός της απόπειρας φόνου δεν έχει ακόμα εντοπιστεί, ούτε έχουν εξακριβωθεί τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την υπόθεση αυτή. Όπως πληροφορούμαστε, ο νεαρός συλληφθείς φαίνεται ότι αρνείται να συνεργαστεί με την Αστυνομία, αναφέροντας στους εξεταστές της υπόθεσης πως ότι έχει να πει, θα το πει στο δικαστήριο.

Ο 22χρονος συνελήφθη στις 17 Νοεμβρίου και στο σπίτι του, στη Λάρνακα, εντοπίστηκε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας εξασφάλισαν μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο νεαρός ανέφερε σε φιλικό του κύκλο ότι αυτός πυροβόλησε τον 47χρονο επιχειρηματία και ότι τις προηγούμενες μέρες τον παρακολουθούσε με διάφορα αυτοκίνητα για να μην γίνει αντιληπτός.

Θυμίζουμε, ότι ο δράστης, ο οποίος επέβαινε μοτοσικλέτας σκούτερ, πυροβόλησε περισσότερες από 10 φορές τον 47χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα ποδηλατούσε, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσο ο 22χρονος εμπλέκεται και σε άλλες ανεξιχνίαστες εγκληματικές ενέργειες που είχαν διαπραχθεί το περασμένο καλοκαίρι στην πόλη κι επαρχία Λάρνακας. Ο νεαρός ΣΥΟΠ συνοδευόταν στο δικαστήριο από ένοπλους αστυνομικούς και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Συνελήφθη 4 μήνες μετά.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Αστυνομία συνέλαβε κι έθεσε υπό κράτηση 48χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος από τον περασμένο Αύγουστο καταζητείτο για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις Βρυσούλες της επαρχίας Αμμοχώστου με θύμα 61χρονο. Ο 48χρονος παραδόθηκε στο ΤΑΕ Αμμοχώστου την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου. Το αδίκημα διαπράχθηκε στις 8 Αυγούστου, αφού προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση του 61χρονου με τον 48χρονο φερόμενο ως δράστη. Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς μπήκε στο αυτοκίνητό του, εκκίνησε και χτύπησε τον 61χρονο τραυματίζοντάς τον σοβαρά και ακολούθως εξαφανίστηκε. Το θύμα υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία κι έκτοτε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Μία μέρα αργότερα, η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα προσωπικά στοιχεία και τη φωτογραφία του 48χρονου. Ο 48χρονος και ο 61χρονος ήταν συνάδελφοι στην ίδια εταιρεία.