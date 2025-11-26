Στο 4,1% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας- Στο 13% για τους νέους

Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας το τρίτο τρίμηνο του 2025, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, ωστόσο στους νέους τα ποσοστά παραμένουν σε διψήφια ποσοστά.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 21.781 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,1% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 3,7%, γυναίκες 4,6%) σε σύγκριση με 23.073 άτομα (4,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 13,1% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 14,1%, γυναίκες 12,1%) σε σύγκριση με 12,1% (άνδρες 10,9%, γυναίκες 13,4%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 63,8% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,8% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 19,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2024 ήταν 56,3%, 20,2% και 23,5%.

Απασχόληση

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 509.211 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,9% (άνδρες 68,5%, γυναίκες 57,6%) σε σύγκριση με 493.054 άτομα (62,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 81,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 86,6% και για τις γυναίκες 76,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 το ποσοστό ήταν 80,7% (άνδρες 86,3%, γυναίκες 75,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 70,9% σε σύγκριση με 71,0% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,3% και 2,3% αντίστοιχα.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,8% της συνολικής απασχόλησης ή 44.607 άτομα (άνδρες 6,8%, γυναίκες 10,9%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,2% ή 459.272 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 15,5% (71.008 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,5% είχε προσωρινή εργασία.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 530.992 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 71,1%, γυναίκες 60,4%) σε σύγκριση με 516.127 άτομα (65,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.