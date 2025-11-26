Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

Σε έγγραφο Ρώσου διπλωμάτη που υπεβλήθη στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, φέρεται να βασίστηκε το ειρηνευτικό σχέδιο 28 των σημείων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αποκαλύπτουν τρεις πηγές του Reuters.

Ειδικότερα, οι Ρώσοι κοινοποίησαν το έγγραφο, το οποίο περιέγραφε τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, σε ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, ανέφεραν οι πηγές.

Πρόκειται για «ανεπίσημο έγγραφο», το οποίο περιείχε διατυπώσεις τις οποίες η Μόσχα είχε προτείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στις διατυπώσεις αυτές περιλαμβάνονται και όροι όπως οι παραχωρήσεις τις οποίες η Ουκρανία είχε απορρίψει, ανάμεσά τους και η παράδοση ενός σημαντικού τμήματος της επικράτειάς της στα ανατολικά.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το ανεπίσημο έγγραφο, αλλά επικαλέστηκε τα σχόλια του Τραμπ ότι ήταν αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός στρατού, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς» έγραψε ο Τραμπ.

Ακόμη παραμένει άγνωστο γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασιστεί στο ρωσικό έγγραφο για τη διαμόρφωση του δικού της ειρηνευτικού σχεδίου. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμούσαν ότι τα αιτήματα που υπέβαλε η Μόσχα πιθανότατα θα απορριφθούν κατηγορηματικά από τους Ουκρανούς, ανέφεραν οι πηγές.

Ανησυχία για τη ρωσική επιρροή

Όπως σημειώνουν οι πηγές του Reuters, μετά την υποβολή του σχετικού εγγράφου, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το περιεχόμενό του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη όπου συναντήθηκαν με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο Ρούμπιο δήλωσε πως έλαβε «πολυάριθμα γραπτά ανεπίσημα έγγραφα» χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Ένα μέρος του σχεδίου καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, Κίριλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι τον Οκτώβριο.

Επρόκειτο για μία κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση, καθώς μόλις μία επίλεκτη ομάδα εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Λευκού Οίκου ενημερώθηκε για αυτή, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες αφότου το Bloomberg ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ είχε προσφέρει συμβουλές στον υψηλόβαθμο βοηθό του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, σχετικά με το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να μιλήσει στον Τραμπ.

Σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες που έλαβε το πρακτορείο ειδήσεων, ο Ουσάκοφ και ο Γουίτκοφ αναφέρθηκαν σε ένα πιθανό «σχέδιο 20 σημείων» ήδη από τις 14 Οκτωβρίου. Το πεδίο εφαρμογής αυτού του σχεδίου προφανώς διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων συνομιλιών με τον Ντμιτρίεφ, πρόσθεσε.

