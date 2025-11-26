Ερντογάν: Θέλει τις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Reuters: Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία βασίζεται σε ρωσικό έγγραφο

Σύμφωνα με τον Ντουράν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αποτελέσει τόπο άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να φιλοξενήσει νέες άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, δήλωσε ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συμμετοχή του σε διαδικτυακή συνεδρίαση του άτυπου «συνασπισμού των προθύμων», σύμφωνα με ενημέρωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ανέφερε ότι στη συνάντηση εξετάστηκαν πιθανά βήματα για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Όπως σημείωσε, κατατέθηκε η εκτίμηση ότι μια κατάπαυση του πυρός, που θα αφορά κρίσιμες ενεργειακές και λιμενικές υποδομές θα μπορούσε να δημιουργήσει ευνοϊκό πλαίσιο για διαπραγματεύσεις προς μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Ντουράν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αποτελέσει τόπο άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο για τη διερεύνηση των σχετικών δυνατοτήτων.

Η τουρκική προεδρία παρουσιάζει τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο άτυπο σχήμα ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Άγκυρας να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Κωνσταντινούπολη ΜΟΣΧΑ

