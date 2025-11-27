Από θύμα απαγωγής… καταζητούμενος

Μαλλιά κουβάρια έγινε η υπόθεση με τον Ουκρανό πρώην πολιτικό και στέλεχος κυβέρνησης στη χώρα του, ο οποίος κατήγγειλε πριν από μερικές ημέρες προσπάθεια απαγωγής του στη Λάρνακα.

Για την υπόθεση υπάρχουν εκτενείς αναφορές και σε ΜΜΕ της Ουκρανίας καθώς πρόκειται για τον πρώην υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ντέμτσισιν. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, σε δηλώσεις του στο Alphanews.live ανέφερε ότι εναντίον του 51χρονου που κατήγγειλε την απόπειρα απαγωγής του στη Λάρνακα είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ουκρανικές Αρχές με το αίτημα να εξετάζεται το 2022 από την Κυπριακή Αστυνομία. Ο ίδιος εξήγησε ωστόσο ότι το ένταλμα εκείνο δεν εκτελέστηκε ποτέ από τις κυπριακές Αρχές αφού, μετά και από συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας, θεωρήθηκε ότι η περίπτωση του 51χρονου ενέπιπτε σε μία από τις προκαθορισμένες στον νόμο εξαιρέσεις που υπαγορεύουν τη μη έκδοση προσώπου όταν ζητείται από κάποια άλλη χώρα.

Σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα στον ουκρανικό Τύπο, το πρόσωπο το οποίο έπεσε θύμα απόπειρας απαγωγής στη Λάρνακα είναι ο πρώην υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ντέμτσισιν, με την Κυπριακή Aστυνομία ωστόσο να μην επιβεβαιώνει αλλά ούτε και να διαψεύδει την πληροφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ΜΜΕ στην Ουκρανία, ο 51χρονος Ντέμτσισιν είχε διατελέσει υπουργός από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι τον Απρίλιο του 2016. Το όνομά του από το 2022 περιλαμβάνεται σε διεθνή λίστα καταζητούμενων προσώπων σε σχέση με μια υπόθεση που αφορούσε προμήθεια άνθρακα από τα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας το 2014-2015 και την υποστήριξη φιλορωσικών τρομοκρατικών οργανώσεων στις κατεχόμενες περιοχές των περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ (DPR και LPR). Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το 2021 το Κρατικό Γραφείο Ερευνών (SBI) είχε συμπεριλάβει τον Βολοντίμιρ Ντέμτσισιν στον κατάλογο καταζητούμενων προσώπων, θεωρώντας τον ύποπτο από τις ουκρανικές Αρχές για παροχή βοήθειας στις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, με το Περιφερειακό Δικαστήριο Πετσέρσκι του Κιέβου να συγκατατίθεται για τη σύλληψή του.

Αναφορικά με την καταγγελία για απόπειρα απαγωγής του στη Λάρνακα, οι έρευνες της κυπριακής Αστυνομίας συνεχίζονται και εξακολουθούν να αναζητούνται δύο πρόσωπα. Σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ της 20ής Νοεμβρίου όταν το θύμα βρισκόταν στο σπίτι του στη Λάρνακα μαζί με ακόμη δύο άτομα –μια 36χρονη γυναίκα και τον 72χρονο πατέρα της- έξω από την οικία βρισκόταν ένα ύποπτο βαν. Ο 51χρονος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βγήκε έξω μαζί με τον 72χρονο για να ελέγξουν το βαν και δέχθηκαν επίθεση από τρία πρόσωπα. Υποστηρίζει ότι προσπάθησαν να τον βάλουν με τη βία στο βαν. Τα πρόσωπα των δραστών ήταν καλυμμένα με χειρουργικές μάσκες. Τελικά, ο 51χρονος κατάφερε να διαφύγει.