Επεισόδια ανάμεσα σε χούλιγκαν στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 21χρονο - Σε αναμμένα κάρβουνα η Αστυνομία

Στη σύλληψη νεαρού, ηλικιας 21 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, για τα έκτροπα που έγιναν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λεμεσό, ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΛ και του Απόλλωνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο για την ίδια υπόθεση, ενώ ελέγχονται και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Τα σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στην οδό Μεσολογγίου στο κέντρο της πόλης, έξω από το οίκημα του σωματείου του Απόλλωνα. Όλα δείχνουν ότι οι δύο αντίπαλες ομάδες χούλιγκανς ήταν προσυνεννοημένες, με την Αστυνομία και την ΚΟΠ να «κάθονται» σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει και του αυριανού λεμεσιανού ντέρμπι.

Υπάρχει βίντεο

Τη βιαιότητα της συμπλοκής μεταξύ οπαδών δείχνει αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε ο «Πολίτης» από τη στιγμή της συμπλοκής στην οδό Μεσολογγίου, έξω από το σωματείο του Απόλλωνα. Οπαδοί και των δύο ομάδων, που φαίνεται να είχαν κλείσει ραντεβού προηγουμένως, ρίχνουν βόμβες μολότοφ και συγκρούονται μεταξύ τους φορώντας κουκούλες, κράνη και κρατώντας ρόπαλα και άλλα ξύλα.

Η μία ομάδα κατευθύνεται από τη νότια πλευρά της Μεσολογγίου προς τα πάνω, όπου φαίνεται να τους ανέμενε έξω από το σωματείο η άλλη ομάδα οπαδών. Για λίγα λεπτά ακριβώς έξω από το σωματείο επικρατούσε χάος με κουκουλοφόρους να μάχονται σώμα με σώμα, να πέφτουν βόμβες μολότοφ, την ώρα που ανυποψίαστος κόσμος ήταν εντός του κτηρίου και έπαιζε τόμπολα. Παραδόξως στο κτήριο του σωματείου του Απόλλωνα δεν έχουν σημειωθεί ζημιές. Από τις συμπλοκές και τις μάχες σώμα με σώμα υπήρξαν ζημιές σε 12 συνολικά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην οδό Μεσολογγίου, έξω από το σωματείο του Απόλλωνα, με κάποια εξ αυτών να μην σχετίζονται καθόλου με θαμώνες του σωματείου αλλά με περίοικους. Ο δρόμος μπροστά από το σωματείο του Απόλλωνα έμεινε κλειστός από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό τεκμηρίων, ενώ γίνεται προσπάθεια για να αξιολογηθούν κλειστά κυκλώματα της περιοχής που πιθανώς να κατέγραψαν τους δράστες ή τον τρόπο που προσέγγισαν ή διέφυγαν το σημείο.

Αυξημένα μέτρα για την Κυριακή

Τα νέα επεισόδια δημιουργούν μία ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής όπου ΑΕΛ και Απόλλωνας θα τεθούν αντιμέτωπες, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται πάντα υψηλού κινδύνου. Η Αστυνομία, μέσω επιστολής της προς την ΚΟΠ, ζήτησε όπως ο αγώνας την Κυριακής γίνει είτε με μειωμένο αριθμό φιλάθλων είτε ακόμα και κεκλεισμένων των θυρών, στηρίζοντας το αίτημα τόσο στα νέα επεισόδια αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα νέα σοβαρά επεισόδια αναγκάζουν την Αστυνομία να αναθεωρήσει τα πλάνα της για την Κυριακή, ενώ πλέον λαμβάνονται και αυξημένα μέτρα εντός της πόλης σε διάφορα σημεία, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων και αντιποίνων. Η Αστυνομία πάντως ελέγχεται για το γεγονός ότι, ενώ και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν συμβεί πολλά περιστατικά βίας μεταξύ των δύο πλευρών, εντούτοις, δεν φαίνεται να λήφθηκαν προληπτικά μέτρα μερικά μόνο 24ώρα πριν τον αγώνα, αφού το σημείο όπου είχαμε τις συμπλοκές θα έπρεπε να βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Ακόμα, όπως προκύπτει από πληροφορίες, εδώ και μέρες επικρατεί αναβρασμός μεταξύ του σκληρού πυρήνα των οπαδών των δύο ομάδων και τα επεισόδια στη Μεσολογγίου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η κλιμάκωση της κατάστασης.