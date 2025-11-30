Σήμερα η μάχη για την διαδοχή του Έρχιουρμαν στην ηγεσία του CTP

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP), η κύρια δύναμη της «αντιπολίτευσης» στα κατεχόμενα, με περίπου 8.000 εγγεγραμμένα μέλη, πραγματοποιεί σήμερα το Έκτακτο Συνέδριό του με τρεις υποψηφίους για την ηγεσία.

Οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται στο «Αθλητικό Κέντρο Ατατούρκ» στη κατεχόμενη Λευκωσία, όπου οι Ασίμ Ακανσόι, Ερκούτ Σαχαλί και Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί διεκδικούν την προεδρία του κόμματος.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει την τελετή έναρξης, τη συγκρότηση του προεδρείου, την παρουσίαση και συζήτηση των προτάσεων, την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων και την εκλογή νέου προέδρου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, νέος πρόεδρος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Αν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θα επαναληφθεί σε δεύτερο γύρο την επόμενη εβδομάδα.

Η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20:00 η ώρα.