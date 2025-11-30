Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Σήμερα η μάχη για την διαδοχή του Έρχιουρμαν στην ηγεσία του CTP

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Header Image

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, νέος πρόεδρος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Αν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θα επαναληφθεί σε δεύτερο γύρο την επόμενη εβδομάδα.

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP), η κύρια δύναμη της «αντιπολίτευσης» στα κατεχόμενα, με περίπου 8.000 εγγεγραμμένα μέλη, πραγματοποιεί σήμερα το Έκτακτο Συνέδριό του με τρεις υποψηφίους για την ηγεσία.

Οι εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται στο «Αθλητικό Κέντρο Ατατούρκ» στη κατεχόμενη Λευκωσία, όπου οι Ασίμ Ακανσόι, Ερκούτ Σαχαλί και Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί διεκδικούν την προεδρία του κόμματος.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει την τελετή έναρξης, τη συγκρότηση του προεδρείου, την παρουσίαση και συζήτηση των προτάσεων, την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων και την εκλογή νέου προέδρου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, νέος πρόεδρος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Αν κανείς δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία θα επαναληφθεί σε δεύτερο γύρο την επόμενη εβδομάδα.

Η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 20:00 η ώρα.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα