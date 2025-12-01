Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πού καταγράφηκε η μεγαλύτερη βροχόπτωση το τελευταίο διήμερο – Οι περιοχές με τη μικρότερη ποσότητα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ούτε στο 50% της κανονικής δεν έφτασε η βροχόπτωση τον Νοέμβριο

Η μέση βροχόπτωση που σημειώθηκε από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και τις 29-30 Νοεμβρίου, μετά και τις βροχές του Σαββατοκύριακου, έφτασε τα 36,1 χιλιοστά, τα οποία αντιστοιχούν στο 42% της κανονικής, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Το διήμερο 29-30 Νοεμβρίου καταγράφηκε μέση βροχόπτωση ύψους 8,2 χιλιοστών, ενώ η μέση βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ανήλθε στα 22,1 χιλιοστά, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 41% της κανονικής βροχόπτωσης για τον μήνα.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής το τελευταίο διήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, καταγράφηκε στον Σταυρό της Ψώκας, στα 33 χιλιοστά. Ακολούθησε η Πόλις Χρυσοχού με 26,9 χιλιοστά, ο Πρόδρομος με 20,8 χιλιοστά, η Πάνω Παναγιά με 16,1 χιλιοστά, τα Πλατάνια με 10,8 χιλιοστά. Στη Λεμεσό (νέο λιμάνι) η βροχόπτωση έφτασε τα 10,2 χιλιοστά και στο Κελλάκι τα 7,5 χιλιοστά.

Μικρότερη ποσότητα βροχής καταγράφηκε στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η μικρότερη ποσότητα καταγράφηκε στο Φρέναρος με μόλις 0,7 χιλιοστά, στην Αθηένου και στον Λυθροδόντα 1,3 χιλιοστά, στο Γεφύρι Παναγιάς και στην Αθαλάσσα στη Λευκωσία 1,8 χιλιοστά, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και στην Ξυλοτύμπου 2 χιλιοστά, στον Σαϊττά 3 χιλιοστά και στον Κόρνο 4,8 χιλιοστά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣβροχές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα