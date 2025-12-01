Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πεζός στη Πάφο παρασύρθηκε από όχημα – Νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5.00 το απόγευμα, σε δρόμο στην περιοχή Τάφων των Βασιλέων

 

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου πεζός που παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από διερχόμενο όχημα στην Πάφο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5.00 το απόγευμα, σε δρόμο στην περιοχή Τάφων των Βασιλέων, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, το πρόσωπο που διακινείτο πεζός, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και εξετάσεις.

Ο πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου για ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια της πρόκλησης του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία Πάφου.

