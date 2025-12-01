Εκνεύρισαν τη ΔΗΠΑ τα περί «σωματοφύλακα των τραπεζών» - Σκληρή απάντηση προς το ΑΚΕΛ

«Η ΔΗΠΑ δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ στην οικονομία», αναφέρει σε ανακοίνωση το κόμμα του Μάριου Καρογιάν ως απάντηση στις επικρίσεις του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος έκανε λόγο για κόμματα που λειτουργούν ως «σωματοφύλακες των τραπεζών» σε συνέντευξη στην «Κ» την Κυριακή.

«Το ΑΚΕΛ», αναφέρει η ΔΗΠΑ, «ας ψαχτεί αλλού για σωματοφύλακες των τραπεζών», προσθέτοντας ότι «άλλοι είχαν τα προνόμια άμεσης σχέσης με τραπεζίτες και τραπεζικούς οργανισμούς πριν από μερικά χρόνια».

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ

Η εμμονή του ΑΚΕΛ να επαναφέρει την πρόταση νόμου για τη φορολόγηση των τραπεζικών υπερκερδών, μας προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.

Διερωτόμαστε εάν πράγματι έννοια τους είναι η αποτροπή επανάληψης φαινομένων που τραυμάτισαν την οικονομία, την κοινωνία και την πατρίδα μας για πολλά χρόνια ή απλώς η δημιουργία εύκολων πολιτικών αφηγημάτων και ψηφοθηρικών εντυπώσεων.

Η ΔΗΠΑ δεν δέχεται μαθήματα από το ΑΚΕΛ στην οικονομία. Με τις ιδεολογικές αγκυλώσεις και τους επαναλαμβανόμενους δογματισμούς του, το ΑΚΕΛ απέδειξε ότι δεν έχει ιδιαίτερες περγαμηνές να επιδείξει στον συγκεκριμένο τομέα και συνεπακόλουθα, ο τόπος και η κοινωνία δεν μπορούν να προσδοκούν κάτι ουσιαστικό.

Η πολιτική δεν είναι χώρος για επιπολαιότητες.

Η ΔΗΠΑ ουδέποτε ήταν δογματική και ουδέποτε απέφυγε το διάλογο για εισηγήσεις και προτάσεις, από όπου και αν προέρχονται, αρκεί – βέβαια – να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να μην θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα και προοπτική του κράτους και της κοινωνίας.

Το ΑΚΕΛ ας ψαχτεί αλλού για σωματοφύλακες των τραπεζών. Άλλοι είχαν τα προνόμια άμεσης σχέσης με τραπεζίτες και τραπεζικούς οργανισμούς πριν από μερικά χρόνια.

Σε μια περίοδο που κάποιοι υψώνουν τον τόνο, η χώρα έχει ανάγκη από αυτούς που υψώνουν το επίπεδο. Η ΔΗΠΑ θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, ακόμη και αν αυτό έχει πολιτικό κόστος.

Η σχέση μας με τους πολίτες παραμένει σταθερή και έντιμη.

Για εμάς, η πολιτική δεν είναι καταγγελίες. Είναι σχέδιο, ευθύνη και αποτέλεσμα.

Είμαστε εδώ για λύσεις, όχι για θόρυβο.