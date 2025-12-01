Κάγια Κάλλας: «Η Ευρώπη δεν θα αφήσει την Ουκρανία χωρίς χρηματοδότηση»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, διαμήνυσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ότι η ΕΕ δεν θα αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου χωρίς αποτέλεσμα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, σε μια κρίσιμη εβδομάδα για τη διπλωματία στον πόλεμο.

Ανταπόκριση – Βρυξέλλες

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των υπουργών Άμυνας της ΕΕ, όπου συζητήθηκαν δύο καίρια ζητήματα: ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή άμυνα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιγκάλ και η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΝΑΤΟ Ράντμιλα Σεκερίνσκα, ενώ η κ. Κάλλας τόνισε ότι η εβδομάδα αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει καμπή για τη διπλωματία, καθώς συνεχίζονται οι εντατικές συνομιλίες για την ειρήνη.

Αμετακίνητη η θέση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η Κάγια Κάλλας υπογράμμισε πως η σταθερή χρηματοδότηση για την Ουκρανία είναι το κλειδί για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Και επισήμανε ότι «τον Οκτώβριο, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία για τα επόμενα δύο χρόνια, και σήμερα οι υπουργοί επέμειναν ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για τις επιλογές χρηματοδότησης κατεπειγόντως.»

«Η πολυετής χρηματοδότηση θα άλλαζε τα δεδομένα για την άμυνα της Ουκρανίας”, τόνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος, εκτιμώντας, για πολλοστή φορά, ότι μια ισχυρότερη Ουκρανία σημαίνει ταχύτερο τέλος στον πόλεμο του Πούτιν. «Όσο νωρίτερα συνειδητοποιήσει ο Πούτιν ότι δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο από εμάς, τόσο συντομότερα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, υπογράμμισε πως «οι κίνδυνοι πρέπει να μοιραστούν», και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα είναι κρίσιμο σε αυτό το θέμα.

Το δάνειο αποζημιώσεων και η στάση απέναντι στο Βέλγιο

Ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν το προτεινόμενο «δάνειο αποζημιώσεων» που θα βασίζεται στα δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο αντιμετωπίζει την έντονη αντίθεση του Βέλγιου. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ έχει στείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις, φοβούμενος ότι, πέραν των νομικών εμποδίων, η βιαστική εφαρμογή του σχεδίου θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνευτική συμφωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επιστολή του Βέλγου πρωθυπουργού, η κ. Κάλλας διαφώνησε κατηγορηματικά με αυτή την εκτίμηση. «Θα ενισχύσει σίγουρα την ευρωπαϊκή θέση απέναντι στη Μόσχα. Αυτό είναι πολύ σαφές», δήλωσε. Επανέλαβε δε την άποψη πως η Ρωσία οφείλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε στην Ουκρανία, και ότι το δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα δεσμευμένα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας είναι η σωστή βάση γι’ αυτό.

Αναγνώρισε τους κινδύνους και τις ανησυχίες της βελγικής κυβέρνησης, αλλά υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, «όλοι έλεγαν ότι είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε το βάρος των κινδύνων». «Πρέπει να εργαστούμε σε αυτή τη νομοθετική πρόταση για να αντιμετωπίσουμε όλους τους κινδύνους ή να μετριάσουμε όλους τους κινδύνους και να μοιραστούμε το βάρος όσον αφορά αυτούς τους κινδύνους», είπε.

Η κ. Κάλλας εξήγησε την ανάγκη του μέτρου με μια απλή λογική: «Αν ήμουν η Ρωσία, θα προσπαθούσα επίσης να μας κάνω να αντέξω περισσότερο για να δω αν μπορούμε να δώσουμε χρηματοδότηση για την ουκρανική άμυνα ή όχι». Αν δεν το κάνουμε, τότε η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα ζητήσει ακόμη περισσότερα.

Στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία

Η ‘Υπατη Εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η Ευρώπη έχει ήδη παράσχει πάνω από 187 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο. Όμως, τόνισε, «πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την υποστήριξη». «Όσο ισχυρότερη είναι η Ουκρανία στο πεδίο της μάχης, τόσο ισχυρότερη είναι πίσω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Κατά τη συνεδρίαση, οι υπουργοί συζήτησαν ‘τι μπορούν να κάνουν οι δύο αποστολές της ΕΕ’ για να ενισχύσουν την Ουκρανία. Αυτές οι αποστολές αποτελούν μέρος της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εγγυήσεις ασφαλείας, και στόχος είναι να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την επέκταση των αποστολών το συντομότερο δυνατό.

Πρωτοβουλία πυρομαχικών: απογοήτευση αλλά όχι εγκατάλειψη

Απαντώντας σε ερώτηση για την πρωτοβουλία πυρομαχικών, η Κάγια Κάλλας εξέφρασε τη λύπη της επειδή «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», αν και ένα κράτος μέλος ανακοίνωσε σήμερα ότι στις επόμενες εβδομάδες θα συμβάλει στην πρωτοβουλία πυρομαχικών.

Σημείωσε ότι άκουσαν τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας να εκφράζει τις ανάγκες που έχουν, και επίσης την έκκλησή του για τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα. «Φυσικά, χρειάζονται επίσης drones και άλλες ικανότητες, αλλά εξακολουθούν να χρειάζονται πυρομαχικά», τόνισε.

Άνιση κατανομή βαρών μεταξύ κρατών μελών

Η κ. Κάλλας ήταν σαφής, όσον αφορά την άνιση κατανομή της υποστήριξης προς την Ουκρανία μεταξύ των κρατών μελών. «Το βάρος δεν μοιράζεται εξίσου», παραδέχθηκε, και αυτά τα κράτη μέλη που κάνουν περισσότερα εγκαλούν επίσης εκείνα που δεν κάνουν τόσο πολλά. Και επέμεινε πως «Η βοήθεια προς την Ουκρανία τώρα είναι πολύ φθηνότερη από το να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος», τόνισε. «Αν όλοι κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια να βοηθήσουμε την Ουκρανία, να πιέσουμε τη Ρωσία, τόσο συντομότερα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, και συντομότερα θα σταματήσουν και τα κόστη».

Συνεργασία άμυνας και βιομηχανίας με την Ουκρανία

Στο θέμα της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας με την Ουκρανία, η Κάγια Κάλλας ανακοίνωσε ότι συζήτησαν πώς να κινητοποιήσουν πρόσθετη ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. «Η Ευρώπη και η Ουκρανία πρέπει να χτίζουν μαζί, να παράγουν μαζί και να καινοτομούν μαζί. Είναι win-win και για τις δύο πλευρές», δήλωσε.

Η Ουκρανία έχει εμπειρία επί του πεδίου, την οποία «χρειαζόμαστε επίσης για την αμυντική μας βιομηχανία». Και έφερε ως παράδειγμα ότι οι Κάτω Χώρες υπέγραψαν σήμερα συμφωνία με την Ουκρανία για τη δημιουργία γραμμής παραγωγής drones στο έδαφός τους.

Το ζήτημα της διαφθοράς στην Ουκρανία

Η κ. Κάλλας αναφέρθηκε επίσης στις έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία, ιδίως στις πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές. «Ο αγώνας της Ουκρανίας για ελευθερία και η πορεία της προς την Ευρώπη δεν πρέπει να μολυνθούν από αυτό», είπε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «το γεγονός ότι πραγματοποιούνται έρευνες δείχνει ότι τα όργανα κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία λειτουργούν.» «Επίσης, η δημόσια κατακραυγή για αυτό ήταν πολύ, πολύ ισχυρή», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ουκρανική κοινωνία των πολιτών που απαιτεί λογοδοσία.

Ευρωπαϊκή άμυνα και ετοιμότητα

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, η Ύπατη Εκπρόσωπος ανέφερε πως όλοι συμφώνησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει τις δικές της άμυνες. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο να δράσουμε», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι «ο Πούτιν δεν είναι πιθανό να τιμήσει οποιαδήποτε συμφωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αν δεν είμαστε δυνατοί, θα συμβεί πιο σύντομα.» Ανέφερε, μάλιστα, ότι συγκεκριμένα έργα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Στρατιωτική κινητικότητα

Τέλος, η Κάγια Κάλλας αναφέρθηκε στο πακέτο στρατιωτικής κινητικότητας, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας πως «Η ικανότητα να μετακινούμε στρατεύματα όπου τα χρειαζόμαστε, όταν τα χρειαζόμαστε, είναι υψίστης σημασίας για την αποτροπή», και ζήτησε να επιταχυνθεί αυτή η πολιτική από τα κράτη- μέλη.

Θέση για τις διαπραγματεύσεις ειρήνης

Σε ερωτήσεις για τις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η Κάγια Κάλλας εξέφρασε τον φόβο της ότι «όλη η πίεση θα ασκηθεί στο θύμα, που είναι ότι η Ουκρανία και θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις και να αναλάβει υποχρεώσεις.»

«Η πίεση θα ασκηθεί στην αδύναμη πλευρά επειδή αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όταν η Ουκρανία παραδοθεί, αλλά αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Ούτε της Ουκρανίας, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε της παγκόσμιας ασφάλειας, επειδή ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών λέει ότι δεν μπορείς να αλλάξεις σύνορα με τη βία. Αν αυτό αποδώσει καρπούς, θα το δούμε και αλλού σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Εν κατακλείδι, η σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κάγια Κάλλας αποτυπώνει τη στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα έχει τα μέσα να αμυνθεί και να είναι σε θέση ισχύος σε τυχόν διαπραγματεύσεις.

Με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να πλησιάζει, η πίεση για την επίτευξη συμφωνίας στη χρηματοδότηση είναι έντονη, ενώ παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τον ρόλο της Ευρώπης στις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις ειρήνης.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS.GR