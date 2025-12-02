«Πετούσε» με 180 χλμ στο highway Λάρνακας/Λευκωσίας - Χειροπέδες σε 42χρονο

Οδηγός «πετούσε» με ταχύτητα 180 χιλιόμετρα αντί 100 που είναι το επιτρεπόμενο όριο,στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Λευκωσίας. Τον 42χρονο οδηγό, ανέκοψαν οι Αρχές για έλεγχο, χθες το βράδυ και συνελήφθη.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, γύρω στις 9.25 μ.μ. χθες, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας - Λευκωσίας, παρά τα Λύμπια, μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, ανέκοψαν για έλεγχο 42χρονο, ο οποίος οδηγουσε το όχημα του με ταχύτητα 180 χιλιόμετρα ανά ώρα αντί 100.

Ο 42χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό σταθμό, όπου κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για άμεση καταχώρηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου.