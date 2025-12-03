Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σάλος έχει προκληθεί στην Ιταλία καθώς ένα άγαλμα του τενόρου της όπερας, Λουτσιάνο Παβαρότι, στο κέντρο του Πεζάρο κατέληξε να βρίσκεται μέσα σε χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο. Το μπρούτζινο άγαλμα σε φυσικό μέγεθος, που απεικονίζει τον Παβαρότι να φοράει φράκο με τα χέρια απλωμένα και να κρατάει ένα μαντίλι στο ένα χέρι, τοποθετήθηκε πέρυσι σε κεντρική πλατεία της πόλης. Κάποιοι ωστόσο σκέφτηκαν τώρα πως θα ήταν καλό να στήσουν γύρω του ένα παγοδρόμιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Λέτε να βρεθεί και κανένας δικός μας «καλλιτέχνης» και να θελήσει να αντιγράψει την ιδέα; Στις πόλεις μας είναι πάντως δύσκολο να στηθεί υπαίθριο παγοδρόμιο. Στο Θρονί, όμως, για παράδειγμα, που τοποθετήθηκε το γιγαντιαίο άγαλμα του Μακαρίου και οι θερμοκρασίες πέφτουν πολύ χαμηλά τον χειμώνα, δεν θα το αποκλείαμε. Στη νήσο Κύπρο στην οποία ζούμε. Ποτέ δεν ξέρεις!

