IQ κοκκονόσυκο

Παρακολουθεί κανείς τις αναρτήσεις στο facebook και στην υπηρεσία marketplace; Μάλλον όχι αν κρίνουμε από τη συγκεκριμένη αγγελία που διαφημίζει την πώληση ενός ανυψωτικού εξαρτήματος το οποίο έχει δεμένο και φορτωμένο τον σκύλο του. Μάλιστα ο πανέξυπνος που έκανε την ανάρτηση διευκρινίζει ότι πρόκειται για τον δικό του σκύλο και ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πώλησης. Υπάρχει κάποιος να μαζέψει το πρόσωπο που ανάρτησε αυτή την αγγελία; Και αν πει ότι επρόκειτο για αστείο, να τον προλάβουμε και να του πούμε ότι κανένας δεν γέλασε. Κάλλιστα θα μπορούσε να σκαρφαλώσει ο ίδιος στο μηχάνημα που διαθέτει προς πώληση και να αφήσει το σκυλάκι στην ησυχία του.

ΠΥΡ