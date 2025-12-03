Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

IQ κοκκονόσυκο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρακολουθεί κανείς τις αναρτήσεις στο facebook και στην υπηρεσία marketplace; Μάλλον όχι αν κρίνουμε από τη συγκεκριμένη αγγελία που διαφημίζει την πώληση ενός ανυψωτικού εξαρτήματος το οποίο έχει δεμένο και φορτωμένο τον σκύλο του. Μάλιστα ο πανέξυπνος που έκανε την ανάρτηση διευκρινίζει ότι πρόκειται για τον δικό του σκύλο και ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πώλησης. Υπάρχει κάποιος να μαζέψει το πρόσωπο που ανάρτησε αυτή την αγγελία; Και αν πει ότι επρόκειτο για αστείο, να τον προλάβουμε και να του πούμε ότι κανένας δεν γέλασε. Κάλλιστα θα μπορούσε να σκαρφαλώσει ο ίδιος στο μηχάνημα που διαθέτει προς πώληση και να αφήσει το σκυλάκι στην ησυχία του. 

ΠΥΡ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα