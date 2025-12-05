Γιάννος Λακκοτρύπης για αποχώρηση Γιακουμή: «Ήταν ξένο σώμα στη ΔΗΠΑ» (ηχητικό)

Αιχμηρός ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Γιάννος Λακκοτρύπης σχολιάζοντάς την αποχώρηση του βουλευτή Αμμοχώστου Μιχάλη Γιακουμή από την ΔΗΠΑ.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση ανέφερε ότι η αντίδρασή του μετά την αποχώρησή Γιακουμή δεν ήταν χαρά αλλά ανακούφιση, εξηγώντας ότι εδώ και καιρό ο κ. Γιακουμής λειτουργούσε εκτός κομματικών πλαισίων.

«Ο Μιχάλης Γιακουμής ήταν ξένο σώμα» είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής δεν συμμετείχε στα συλλογικά όργανα, δεν ακολουθούσε τις κομματικές θέσεις και προχωρούσε σε κινήσεις χωρίς καμία διαβούλευση. Παρέπεμψε μάλιστα στην πρωτοβουλία για τον χημικό ευνουχισμό, την οποία χαρακτήρισε παταγώδη αποτυχία, καθώς όπως είπε έγινε χωρίς συζήτηση με το κόμμα.

Ο κ. Λακκοτρύπης ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο κ. Γιακουμής είχε εδώ και μήνες ξεκινήσει επαφές για εξεύρεση νέας πολιτικής στέγης. «Είχε χτυπήσει τις πόρτες του Άλματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού» ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που στη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου στις 30 Ιουλίου τον είχε προκαλέσει να δώσει εξηγήσεις.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο για «τεχνητή κρίση» και «μεθοδεύσεις» προκειμένου να δικαιολογηθεί η αποχώρηση του Γιακουμή. Όπως είπε, η δήθεν πρόταση συνένωσης του ενδιάμεσου χώρου από το ΔΗΚΟ δεν ήταν σοβαρή πολιτική πρόταση, αλλά ψηφοθηρική τακτική.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ υπογράμμισε ότι το κόμμα του παραμένει υπέρ της συνεννόησης στον χώρο του Κέντρου, αλλά ξεκαθάρισε πως «το ΔΗΚΟ έχει πάψει να είναι κεντρώο εδώ και καιρό» λόγω εσωτερικών αντιφάσεων και μετατοπίσεων.

Ακούστε την παρέμβαση του Γίαννου Λακοτρύπη στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: