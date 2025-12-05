Ζητούνται έξτρα κονδύλια για νέες θέσεις στο δημόσιο - Οι πλείστες στην Εθνική Φρουρά

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός κατατέθηκε την Πέμπτη στη βουλή με στόχο την ικανοποίηση αιτημάτων ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπουργείων και υφυπουργείων για τη δημιουργία νέων θέσεων, με τις πλείστες να αφορούν τον Κυπριακό Στρατό.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, μετά την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2025, οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα υπέβαλαν σειρά αιτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών για δημιουργία νέων θέσεων και παραχώρηση των αναγκαίων πιστώσεων για τον πιο πάνω σκοπό.

Το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €207.436 και δεν υπάρχει αύξηση στις συνολικές δαπάνες από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης συμπληρωματικού προϋπολογισμού, εφόσον έχουν εξασφαλιστεί ισόποσες εξοικονομήσεις.

Στρατός

Όπως αναφέρεται, στον περί προϋπολογισμού του 2025 νόμου, παρίσταται ανάγκη για υλοποίηση των πιο κάτω ρυθμίσεων, ως ακολούθως:

• Δημιουργία εννέα (9) θέσεων Συνταγματάρχη (Κλίμακα A14(ii)) κάτω από το εδάφιο 30.

• Δημιουργία δεκαεννέα (19) θέσεων Αντισυνταγματάρχη (Κλίμακα A13(ii)) κάτω από το εδάφιο 40

•Δημιουργία δώδεκα (12) θέσεων Υπολοχαγού (Κλίμακα A9(i)) κάτω από το εδάφιο 70.

• Δημιουργία τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Ανθυπασπιστή Α' (Κλίμακα A11 κάτω από το εδάφιο 87.

• Κατάργηση τριάντα εννέα (39) θέσεων Ανθυπολοχαγού (Κλίμακα A8(i)) κάτω από το εδάφιο 80.

• Κατάργηση δεκατριών (13) θέσεων Λοχία (Κλίμακες Α4 και A6(ii)) κάτω από το εδάφιο 120.

Η υλοποίηση των πιο πάνω ρυθμίσεων συνεπάγεται ΜΕΜΔ ύψους €2.881.09

Θέση Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, σημειώνεται ότι στον περί Προϋπολογισμού του 2025 Νόμου, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας μιας νέας θέσης Εθνικού Συντονιστή - Εμπειρογνώμονα Πολιτικής Προστασίας κάτω από το εδάφιο 2, με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17/9/2025.

Επίσης παρίσταται ανάγκη δημιουργίας μιας νέας θέσης Γενικού Διευθυντήκάτω από το εδάφιο 1 και συμπερίληψη του σχετικού άρθρου για τη μισθοδοσία του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, για δύο μήνες, με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17/9/2025.

Η υλοποίηση της πιο πάνω ρύθμισης συνεπάγεται ΜΕΜΔ ύψους €119.426.

Οι προσθήκες τίθενται σε ισχύ με την ψήφιση των νομοσχεδίων σχετικά με τη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών και τη σύσταση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικές ανεξάρτητες υπηρεσίες

Επίσης, σημειώνεται ότι στον περί Προϋπολογισμού του 2025 Νόμου, κάτω από την υποομάδα δαπανών 03881 «Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες» του Κεφαλαίου 031000.2 «Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές Δαπάνες» εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους €25.060.196 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες των Ειδικών Ανεξάρτητων Υπηρεσιών.

Οι υφιστάμενες πιστώσεις θα καταστούν ανεπαρκείς λόγω δημιουργίας δύο νέων θέσεων Βοηθών Προϊστάμενων Ειδικών Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, κάτω από το εδάφιο 5. Το προτεινόμενο πρόσθετο ποσό ανέρχεται στα €185.500.

Η δημιουργία των πιο πάνω θέσεων συνεπάγεται πρόσθετη Μέση Ετήσια Μακροπρόθεσμη Δαπάνη (ΜΕΜΔ) €195.258.

€230 εκατ. για έξτρα δαπάνες

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για τροποποίηση του προϋπολογισμού με ανάγκη πρόσθετων δαπανών €230 εκατ.

Οι σημαντικότερες σε ύψος δαπάνες αφορούν:

-Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων €28,5 εκατ.

-Χορηγίες για ανάληψη της αρμοδιότητας συντήρησης δρόμων πρωταρχικής σημασίας από τους Δήμους, €28,5 εκατ.

-Αύξηση της Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων, €28,4 εκατ.

-Καταβολή Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς στο ΓεΣΥ, €27,3 εκ.

-Αύξηση της Κρατικής Συνεισφοράς στο Ταμείο Πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, €20,3 εκατ.

-Ενίσχυση Αμυντικής Θωράκισης, €15 εκατ.

-Συμβατικές υποχρεώσεις για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, €14,2 εκατ.

-Υπερωριακή Απασχόληση μελών της Αστυνομίας, €13 εκατ.