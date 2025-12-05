Ποσότητα–μαμούθ ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αστυνομική έφοδο στο Τραχώνι

Η ΥΚΑΝ Αρχηγείου Λευκωσιας σε συνεργασία με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου διεξήγαγαν συντονισμένη επιχείρηση στο χωριό Τραχωνι στην Λεμεσό στις 03/12/2025 η οποία επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη ενός Κύπριου άντρα και στον εντοπισμό σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 23 κιλά κάνναβης, 250 γραμμάρια ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, και 26 γραμμάρια ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Επίσης, δύο οχήματα κατασχέθηκαν και τέθηκαν υπό διερεύνηση.

Οπως δήλωσε η Β.Αστυνομικός Διευθυντής της Αστυνομίας των ΒΒ Μελινα Παπαγρηγορίου, "Η επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα ενάντια σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που επιχειρούν να διοχετεύσουν επικίνδυνα ναρκωτικά στις τοπικές κοινότητες".

Ο συλληφθείς αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.