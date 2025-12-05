Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ποσότητα–μαμούθ ναρκωτικών εντοπίστηκε σε αστυνομική έφοδο στο Τραχώνι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 23 κιλά κάνναβης, 250 γραμμάρια ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, και 26 γραμμάρια ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Η ΥΚΑΝ Αρχηγείου Λευκωσιας σε συνεργασία με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου διεξήγαγαν συντονισμένη επιχείρηση στο χωριό Τραχωνι στην Λεμεσό στις 03/12/2025 η οποία επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη ενός Κύπριου άντρα και στον εντοπισμό σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.  

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 23 κιλά κάνναβης, 250 γραμμάρια ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, και 26 γραμμάρια ουσίας που πιστεύεται ότι είναι κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη.

Επίσης, δύο οχήματα κατασχέθηκαν και τέθηκαν υπό διερεύνηση.   

Οπως δήλωσε η Β.Αστυνομικός Διευθυντής της Αστυνομίας των ΒΒ Μελινα Παπαγρηγορίου, "Η επιχείρηση αποτελεί ένα ακόμη χτύπημα ενάντια σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που επιχειρούν να διοχετεύσουν επικίνδυνα ναρκωτικά στις τοπικές κοινότητες".  

Ο συλληφθείς αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα