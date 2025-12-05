Παραιτήθηκε η νέα γενική διευθύντρια του ΥΠΑΜ - Επικαλείται «προσωπικούς λόγους» η Λαμπριανίδου

Ελλάδα: Ισχυρές βροχές, πλημμύρες και προβλήματα σε Αττική και νησιά από την κακοκαιρία Byron

Η κ. Λαμπριανίδου υπηρέτησε το κράτος για 40 χρόνια και τα τελευταία χρόναι ήταν γενική διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Παραιτήθηκε από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Άμυνας, η Εμμανουέλα Λαμπριανίδου ενώ απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

Η κ. Λαμπριανίδου υπηρετούσε ως Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού από το 2023.

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου μετακινήθηκε στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Άμυνας. Στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού διορίστηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η κ. Λαμπριανίδου, παρέδωσε την επιστολή παραίτησής της χθες, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Ήταν «για προσωπικούς λόγους η αφυπηρέτηση μου. Φεύγω πλήρης κι έχω πίστη ότι οι επόμενοι θα συνεχίσουν το έργο μου», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «40 χρόνια υπηρεσίας θεωρώ ότι είναι αρκετά και μπορώ να έχω τις επιλογές μου ένα χρόνο πριν την αφυπηρέτηση μου».

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα κληθεί να πληρώσει εκ νέου τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

