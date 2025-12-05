Παραιτήθηκε η Λαμπριανίδη από τη θέση της γενικής διευθύντριας του ΥΠΑΜ τρεις ημέρες μετά την απόφαση του Υπουργικού

Υπόβαλε παραίτηση από τη θέση της γενικής διευθύντρια του Υπουργείου Άμυνας η Εμμανουέλα Λαμπριανίδη, αλλά και από τη δημόσια υπηρεσία.

Η κ. Λαμπριανίδη μετακινήθηκε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Άμυνας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου προκάλεσε δυσαρέσκεια στην κ. Λαμπριανίδη.

Πάντως κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο politis.com.cy ότι η κ. Λαμπριανίδη αφυπηρετούσε τον επόμενο χρόνο και επέλεξε την οδό της πρόωρης αφυπηρέτησης.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε νέες τοποθετήσεις γενικών διευθυντών σε πέντε από τα ένδεκα υπουργεία και πέντε από τα έξι υφυπουργεία. Αποφάσισε συγκεκριμένα την τοποθέτηση της Εμμανουέλας Λαμπριανίδη στο Υπουργείο Άμυνας, του Γιώργου Παντελή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Στέλιου Χειμώνα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Κυριάκου Ιορδάνους στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Μάριου Παναγίδη στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση της Πηνελόπης Παπαβασιλείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών και του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Στο μεταξύ, παραμένουν στις θέσεις τους ως γενικοί διευθυντές οι Ανδρέας Ζαχαριάδης (Υπουργείο Οικονομικών), Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη (Υπουργείο Μεταφορών), Ανδρέας Γρηγορίου (Υπουργείο Γεωργίας) και Ελίκκος Ηλία (Υπουργείο Εσωτερικών).

Υφυπουργεία

Σε ό,τι αφορά τα υφυπουργεία, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση του Γιάννη Νικολαΐδη στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, του Χαράλαμπου Ρούσσου στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, του Λάκη Μεσημέρη ως αναπληρωτή διευθυντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, του Γιώργου Παπαγεωργίου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και του Νεόφυτου Παπαδόπουλου στο Υφυπουργείο Τουρισμού.