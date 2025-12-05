Στο αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Η ανάρτησή της για το προσωπικό

Ενθουσιασμένη από την Θεσσαλονίκη δηλώνει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία στο πλαίσιο της επίσκεψής της βρέθηκε και στο Αμερικανικό Προξενείο όπου εξήρε το έργο των υπαλλήλων του.

«Γειά σου, Βόρεια Ελλάδα! Πόσο μεγάλη τιμή είναι που επιτέλους επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζω την καταπληκτική ομάδα στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. @USConsulateThes εδώ. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!».

Hello, Northern Greece! What an honor it is to finally visit Thessaloniki and get to know the fantastic team at the U.S. Consulate General @USConsulateThes here. From supporting American companies and educational partnerships to advancing regional security and strengthening ties… pic.twitter.com/jKQgrFR2Wc — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 5, 2025

