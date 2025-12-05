Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Η ανάρτησή της για το προσωπικό

Η Αμερικανίδα πρέσβης εξήρε το έργο των υπαλλήλων του προξενείου σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.

Ενθουσιασμένη από την Θεσσαλονίκη δηλώνει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία στο πλαίσιο της επίσκεψής της βρέθηκε και στο  Αμερικανικό Προξενείο όπου εξήρε το έργο των υπαλλήλων του.   

«Γειά σου, Βόρεια Ελλάδα! Πόσο μεγάλη τιμή είναι που επιτέλους επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη και γνωρίζω την καταπληκτική ομάδα στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. @USConsulateThes εδώ. Από την υποστήριξη αμερικανικών εταιρειών και εκπαιδευτικών συνεργασιών μέχρι την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και την ενίσχυση των σχέσεων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αυτή η ομάδα κάνει την Αμερική και την Ελλάδα πιο ασφαλείς, ισχυρές και ευημερούσες κάθε μέρα!».

