LIVE εικόνα: Κίτρινη Προειδοποίηση λόγω της καθοδου της κακοκαιρίας Byron - Έρχονται βροχές ανά το παγκύπριο και ισχυρές καταιγίδες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε στις 11:55 της 5ης Δεκεμβρίου 2025 κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, με ισχύ από τις 17:00 της ίδιας ημέρας μέχρι τα μεσάνυχτα της 6ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, μεμονωμένες αλλά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των φαινομένων είναι πιθανό να σημειωθεί χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής τοπικά μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών την ώρα.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τον λειτουργό του τμ. Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χατζηγεωργίου, από τις 5 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση του καιρού με την Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει αργότερα κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ από τις 17.00 μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Σημείωσε, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ότι, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα παρατηρηθούν στα δυτικά και βόρεια παράλια και ενδεχομένως αργότερα στα νότια ενώ θεωρείται πιο απίθανο να επηρεαστούν τα ανατολικά.

