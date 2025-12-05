Ισραήλ: Στρατιωτικές δαπάνες 35 δισ. δολαρίων για το 2026 - Διχασμένη η Κνεσέτ

«Πράσινο φως» στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, που προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες 12 δισεκατομμυρίων σέκελ (34,6 δισ. δολαρίων), έναντι τα 90 δισ. σέκελ που προέβλεπε προηγούμενη εκδοχή του κειμένου άναψε το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

Πλέον, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εισέρχεται σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς ο προϋπολογισμός θα οδηγηθεί στην Κνεσέτ, όπου θα γίνει μια αρχική ψηφοφορία. Ωστόσο, η κυβέρνηση εμφανίζεται όλο και πιο διχασμένη, ενώ το κείμενο του προϋπολογισμού θα πρέπει να εγκριθεί το αργότερο έως τον Μάιο, ειδάλλως θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Τα προηγούμενα δύο χρόνια κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνώντα συνασπισμό είχαν διαφωνήσει σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος σε αυτόν και τις απαιτήσεις κομμάτων υπερορθόδοξων Εβραίων να εξαιρεθούν Εβραίοι σπουδαστές ιερατικών σχολών από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Το 2024 ξόδεψαν για πολέμους 31 δισ. δολάρια

Οι υπουργοί άρχισαν την, ως συνήθως, μαραθώνια συνεδρίαση χθες, Πέμπτη, και οι υπηρεσίες του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν σήμερα την αύξηση του προϋπολογισμού για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε αποφασιστικά για να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και να ικανοποιήσουμε πλήρως τις ανάγκες των πολεμιστών και να μειώσουμε την επιβάρυνση στους εφέδρους, ώστε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ σε κάθε μέτωπο», ανέφεραν οι υπηρεσίες του.

Το Ισραήλ υπολογίζεται πως ξόδεψε 31 δισεκ. δολάρια το 2024 για τους πολέμους με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Πλέον, έχει συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός και με τα δύο κινήματα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο προϋπολογισμός για την άμυνα το 2026 είναι αυξημένος κατά 47 δισεκ. σέκελ σε σύγκριση με το 2023, τη χρονιά που ξέσπασε ο πόλεμος.

«Κατανέμουμε τεράστιο προϋπολογισμό για να ενισχύσουμε τον στρατό φέτος, που όμως θα μας επιτρέψει επίσης να γυρίσουμε (...) στον δρόμο της ανάπτυξης», ανέφερε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ