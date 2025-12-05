Επανεκλογή Σωτηρούλας Χαραλάμπους ως ΓΓ ΠΕΟ και εκλογή νέου ΓΣ

Με την ανάδειξη της νέας ηγεσίας για την επόμενη τετραετία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου το 29ο Συνέδριο της ΠΕΟ. Το νέο Γενικό Συμβούλιο επανεξέλεξε στην πρώτη του συνεδρία τη Σωτηρούλα Χαραλάμπους Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ.

Το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ εξέλεξε τα μέλη του νέου Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που αποτελείται από 127 άτομα.

Σε ανακοίνωση της ΠΕΟ αναφέρεται ότι κατά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου έγινε λόγος για "μια ζωντανή δημιουργική διαδικασία απολογισμού, κριτικής και αυτοκριτικής, μια διαδικασία δημιουργικής σύνθεσης στόχων και επιδιώξεων".

"Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης στους εργαζομενους σε κάθε γωνιά της γης, σε κάθε λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία, τη δημοκρατία, το δικαίωμα του να ζει ελεύθερος, γιατί η ταξική μας συνείδηση δεν μας επιτρέπει να σιωπούμε", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου επαναβεβαιώνουν τον αγώνα για λύση και επανένωση του τόπου, σημειώνοντας ότι είναι στόχος αναγκαίος και απαραίτητος για την προοπτική των Κυπρίων εργαζομένων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. "Έχουμε ευθύνη, ιδιαίτερα σήμερα που αχνοφαίνεται κάποια προοπτική για επανέναρξη των συνομιλιών, να εντατικοποιήσουμε τις κοινές δράσεις με τους Τουρκοκύπριους συναδέλφους μας, να πλατύνουμε και να μαζικοποιήσουμε αυτές τις δράσεις αποδεικνύοντας έτσι την κοινή θέληση για λύση", σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνέδριο έδωσε "ξεκάθαρη εντολή για διεκδικητικούς στόχους και για τις προτεραιότητες". Όπως αναφέρεται, από τις ομιλίες των συνέδρων προκύπτει η ανάγκη εντατικοποίησης των αγώνων για βελτίωση της ζωής των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι αυτό συνεπάγεται ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με έμφαση στους χαμηλά αμειβόμενους και στους μισθούς πρόσληψης. "Οι κατώτατοι μισθοί που πετύχαμε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας πρέπει να είναι αισθητά πια πάνω από τον κατώτατο μισθό. Να συνεχίσουμε την πολιτική βελτίωσης των Ταμείων Προνοίας και ευημερίας. Να ασχοληθούμε συγκεκριμένα με την προώθηση πολιτικών ίσης μεταχείρισης και στήριξης των εργαζομένων γυναικών στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας", αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο αγώνας ενάντια στις πολιτικές απορρύθμισης, προώθησης των ευελιξιών και μη εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας πρέπει να εντατικοποιηθεί.

"Η επιτυχής κατάληξη των πιέσεων που ασκούμε στην κυβέρνηση για να πάρει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής των συμφωνηθέντων και στήριξης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας προϋποθέτει και τη δυναμική αντίδραση μας όταν παραβιάζονται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας", αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι προϋποθέτει μάχη για διαπαιδαγώγηση και στήριξη των εργαζομένων για να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των εργοδοτών και να υπογράφουν προσωπικά συμβόλαια. Προϋποθέτει, επίσης, εντατικοποίηση της οργανωτικής δουλειάς για να περιοριστούν οι εστίες των ανοργάνωτων στους οργανωμένους χώρους εργασίας.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι καθοριστικό στοιχείο στον αγώνα για δουλειά με δικαιώματα και αξιοπρέπεια είναι και ο αγώνας για τον κατώτατο μισθό. "Επεξεργαστήκαμε συγκεκριμένη πρόταση που είναι τεκμηριωμένη, που οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού σε ωριαία απόδοση", αναφέρεται.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των πολιτικών απορρύθμισης και υποτίμησης της εργασίας, σημειώνεται ότι προϋποτίθεται η εντατικοποίηση της δράσης της ΠΕΟ και για τα ζητήματα των μεταναστών εργαζομένων. "Το επόμενο διάστημα θα απευθυνθούμε ξανά στο Υπουργείο Εργασίας απαιτώντας να τερματιστεί το φαινόμενο παραχώρησης αδειών σε εργοδότες που δεν εφαρμόζουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Το προηγούμενο διάστημα σε συνεργασία με την ΣΕΚ και την ΔΕΟΚ ετοιμάσαμε πρότυπες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που καλύπτουν όλους τους κλάδους και τομείς που απασχολούν εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Θα πρέπει συντονισμένα να εργαστούμε έτσι που αυτές να είναι η βάση παραχώρησης εγκρίσεων", σημειώνεται.

Η ΠΕΟ επικεντρώνεται, επίσης, στην εργασία με δικαιώματα, με Ασφάλεια και Υγεία, αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, με διασφάλιση βασικών κοινωνικών αγαθών, παιδεία, υγεία, στέγη σε όλους.

Όσον αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αναφέρεται ότι αυτή πρέπει να είναι δίκαια, προσανατολισμένη στην επίλυση του θέματος των χαμηλών συντάξεων, του 12%, θα διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, θα επιλύσει το ζήτημα του χρέους του κράτους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και να διατηρεί και να επεκτείνει τον κοινωνικό χαρακτήρα του Ταμείου Προνοίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ