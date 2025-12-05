Δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ για ανασχηματισμό - Έκτακτη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζει η ΕΔΕΚ για τον ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με το κόμμα να ανακοινώνει ότι συγκαλείται εκτάκτως το Πολιτικό Γραφείο, προκειμένου να συζητηθεί η αναθεώρηση της σχέσης του κόμματος με την κυβέρνηση.

"Ο σημερινός ανασχηματισμός προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στην ΕΔΕΚ. Η μέχρι τώρα ειλικρινής προσπάθεια της ΕΔΕΚ να συμβάλει με προτάσεις και θέσεις στην επιτυχία του έργου της κυβέρνησης και η ανιδιοτελής συμπεριφορά της, φαίνεται πως δεν εκτιμήθηκαν. Πέραν τούτου, η υποτυπώδης ενημέρωση δεικνύει ελλιπή σεβασμό προς την ΕΔΕΚ", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, η εξέλιξη θα αξιολογηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε έκτακτη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου, με αποκλειστικό θέμα τη συζήτηση για αναθεώρηση της σχέσης με την Κυβέρνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ