Τάσος Τέλλογλου για Predator: Καταδίκη μεν του Ταλ Ντίλιαν αλλά παραμένει άγνωστος ο τελικός χρήστης (ηχητικό)

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης Predator και την πρωτόδικη καταδίκη στην Ελλάδα του ιδρυτή της εταιρείας Intellexa Ταλ Ντίλιαν, ο δημοσιογράφος και ερευνητής Τάσος Τέλλογλου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του Ράδιο Πολίτης 107.6 και 97.6.

Στη συζήτηση αναλύθηκαν οι τελευταίες αποκαλύψεις που προέκυψαν μετά τη συνέντευξη του Ντίλιαν στην εκπομπή Mega Stories, καθώς και οι ευρύτερες πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις της υπόθεσης, η οποία συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε ότι με βάση όσα είναι γνωστά μέχρι σήμερα από τη δικαστική διαδικασία, ο Ταλ Ντίλιαν ήταν ο μόνος από τους κατηγορούμενους που εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Όπως σημείωσε, δύο ακόμη Έλληνες υπήκοοι που κατηγορούνται στην ίδια υπόθεση δεν εμφανίστηκαν σε καμία από τις περίπου σαράντα δικάσιμους που πραγματοποιήθηκαν.

Παρά το γεγονός ότι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με δεκάδες περιπτώσεις αποστολής μολυσμένων μηνυμάτων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος, το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι τουλάχιστον 85 άτομα είχαν λάβει τα επίμαχα μηνύματα που συνδέονταν με τη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης.

Ο ΤΆσος Τέλλογλου υπογράμμισε ότι η δικαστική διαδικασία επικεντρώθηκε κυρίως στον κατασκευαστή του λογισμικού και όχι σε εκείνον που το χρησιμοποίησε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το δικαστήριο δίκασε την προσβολή του έννομου δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ποιος ήταν ο τελικός χρήστης του συστήματος. Η πτυχή αυτή της υπόθεσης θεωρείται κρίσιμη καθώς το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τη δημόσια συζήτηση αφορά το ποιος αξιοποίησε τελικά το λογισμικό παρακολούθησης.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή της κυβέρνησης του στην υπόθεση.

Αναφερόμενος στο πρόσωπο του Ταλ Ντίλιαν, ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι μετά την αποστρατεία του από την Μονάδα 81 του ισραηλινού στρατού δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον τομέα των συστημάτων κυβερνοπαρακολούθησης. Η εταιρεία Intellexa που συνδέεται με τον ίδιο ανέπτυξε το λογισμικό Predator και δραστηριοποιήθηκε διεθνώς στην πώληση τεχνολογιών παρακολούθησης.

Ο Ντίλιαν συνδέεται επίσης με την Κύπρο καθώς εταιρείες του ομίλου Intellexa είχαν δραστηριότητα στη χώρα μας και δραστηριοποιούνταν στον τομέα των συστημάτων κυβερνοπαρακολούθησης. Το 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά την αποκάλυψη του λεγόμενου «κατασκοπευτικού βαν» στη Λάρνακα, γεγονός που προκάλεσε έρευνες από τις κυπριακές αρχές.

Σε ερώτηση για τις τεχνικές δυνατότητες του Predator, ο κ. Τέλλογλου ανέφερε ότι πρόκειται για λογισμικό παρακολούθησης που δεν θεωρείται από τα πιο προηγμένα στην κατηγορία του. Όπως εξήγησε, σε αντίθεση με άλλα συστήματα δεν πρόκειται για λογισμικό zero click, δηλαδή για τεχνολογία που μπορεί να μολύνει μια συσκευή χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη. Αντίθετα απαιτείται συνήθως η αποστολή συνδέσμου προς τον στόχο και η ενεργοποίησή του από τον ίδιο τον χρήστη.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Τάσου Τέλλογλου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: