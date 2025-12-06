«BYRON»: Βροχές, καταιγίδες και σκόνη στην ατμόσφαιρα

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ΒΥΡΩΝΑΣ (BYRON) επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη κατά διαστήματα.Σήμερα, αρχικά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος από κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Σύντομα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι δυνατό να ενισχύονται και να μεταβάλλονται.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Τρίτη, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.