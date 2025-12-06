Ισχυρή καταιγίδα έδωσε χαλάζι-«γίγας» και υδροστρόβιλο χθες βράδυ στα κατεχόμενα (φώτος)

Μεμονωμένες καταιγίδες που εισήλθαν στο νησί από τα δυτικά και βορειοδυτικά χθες το βράδυ προκάλεσαν τοπικές βροχές και χαλαζόπτωση, κυρίως στην επαρχία Πάφου και σε περιοχές δυτικά της οροσειράς του Τροόδους. Στον σχετικό χάρτη του kitasweather καταγράφονται τα συνολικά ύψη βροχής στις ελεύθερες περιοχές:

Καθώς η καταιγίδα, υπερκυτταρικού τύπου, κατευθύνθηκε προς τα κατεχόμενα, ενισχύθηκε αισθητά, ρίχνοντας χαλάζι πολύ μεγάλου μεγέθους στην περιοχή Κερύνειας – Αγίου Επίκτητου. Στη συνέχεια, κινούμενη προς τον θαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά της Ακανθούς, παρατηρήθηκε και υδροστρόβιλος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε απευθείας πάνω στη θάλασσα ή αν ξεκίνησε ως ανεμοστρόβιλος στις βόρειες ακτές προτού κινηθεί προς το νερό.

Ζημιές στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό κατεχόμενης Κερύνειας από ανεμοστρόβιλο

Ανεμοστρόβιλος χτύπησε χθες βράδυ τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην Τράπεζα Κερύνειας.

Ανακοίνωση της συντεχνίας των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» σήμερα αναφέρει ότι γίνονται εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, Kitasweather

Ki