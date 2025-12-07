Ληστεία σε διανομέα στη Λεμεσό – Κουκουλοφόροι τον έριξαν από τη μοτοσικλέτα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε 24χρονο διανομέα στη Λεμεσό και του άρπαξαν κινητό και κλειδιά, με την Αστυνομία να διερευνά.

Υπόθεση ληστείας με θύμα 24χρονο διανομέα φαγητού διερευνά η Αστυνομία, μετά από επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο νεαρός διανομέας είχε μεταβεί γύρω στις 10:45 το βράδυ για να παραδώσει παραγγελία. Μετά την παράδοση και ενώ αποχωρούσε από το σημείο, δέχθηκε – όπως ανέφερε – επίθεση από ομάδα προσώπων που φορούσαν κουκούλες και κρατούσαν ξύλα, ενώ ένα άτομο φέρεται να κρατούσε μαχαίρι.

Ο παραπονούμενος κατήγγειλε ότι ένα από τα πρόσωπα τον έσπρωξε, ρίχνοντάς τον από τη μοτοσικλέτα, ενώ στη συνέχεια δέχθηκε χτύπημα στο χέρι, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί. Πανικόβλητος εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα του και τράπηκε σε φυγή πεζός. Σε κάποια απόσταση κατάφερε να σταματήσει διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Μέλη της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 24χρονο και τη μοτοσικλέτα του, η οποία έφερε υλικές ζημιές. Από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι δράστες έκλεψαν τα κλειδιά της μοτοσικλέτας και το κινητό του διανομέα, ενώ είχαν διαφύγει πριν την άφιξη των αρχών.

Την υπόθεση χειρίζεται ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής, ο οποίος συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

