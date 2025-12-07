Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ήρθε ο χειμώνας: Κίτρινη προειδοποίηση λόγω BYRON - Καταιγίδες σήμερα και βροχές όλη την εβδομάδα

Ισχυρές βροχές, χαλάζι και ενισχυμένοι άνεμοι πλήττουν ήδη την Κύπρο, με την κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ μέχρι το απόγευμα.

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές καταιγίδες, η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τις 05:00 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00, λόγω του βαρομετρικού χαμηλού BYRON που επηρεάζει την περιοχή. Η προειδοποίηση αφορά μεμονωμένες αλλά έντονες καταιγίδες που θα επηρεάσουν αρχικά τις δυτικές περιοχές και σταδιακά όλο το νησί, με πιθανή χαλαζόπτωση και ενίσχυση των ανέμων, ενώ η ένταση της βροχής τοπικά μπορεί να φτάσει τα 35–55 χιλιοστά ανά ώρα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, και στα προσήνεμα ισχυροί, ενώ η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών ή καταιγίδας κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς ή παροδικά μέτριοι, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 στα ψηλότερα ορεινά, με πιθανότητα σχηματισμού παγετού σε υπήνεμες περιοχές των ορεινών.

Για τις επόμενες ημέρες, από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

