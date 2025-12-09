Υποβόσκει κρίση στην Αστυνομία - Παρέμβαση EuroCOP για το ωράριο
Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών - EuroCOP εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις αλλαγές που δρομολογούνται από το Αρχηγείο Αστυνομίας στο ωράριο και τις ημεραργίες των αστυνομικών, που μειώνονται από 19,5 σε 5 ημέρες. Με επιστολές της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον αρχηγό Αστυνομίας, τους καλεί να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Η EuroCOP ενημερώθηκε για την κρίση που υποβόσκει στους κόλπους της Αστυνομίας από τον Νίκο Λοϊζίδη
